Vous êtes sur un PC qui se verrouille après 5 minutes d’inactivité, et dont les paramètres sont bloqués par les règles de « sécurité » ?

C’est chiant car ça se verrouille dès qu’on tourne le dos, même sans bouger de devant le PC ?

Et parce que ce n’est pas de la sécurité, ça, mais de l’emmerdement palliant l’incompétence numérique de ceux qui ne veulent pas verrouiller leur session quand ils quittent leur poste ?

Sachez qu’on contourne assez vite le problème : lancez une vidéo dans n’importe quel lecteur multimédia.

Et voilà.

C’est tout.

La plupart des lecteurs multimédias empêchent le verrouillage de l’écran tant que le média tourne.

VLC le fait, mais aussi Windows Media Player (installé sur tous les postes Windows).

Quant à la vidéo, prenez celle-ci

C’est une vidéo toute noire, sans son, de 1 seconde.

Faites la tourner en boucle dans WMP, sur un autre bureau virtuel, et fini le verrouillage incessant.

Perso j’ai même créé une tâche qui lance le fichier au démarrage du poste.

Là.

Fini ces conneries.

Et non je ne me ferais pas Croissanter

Je verrouille quand je pars du poste. Mais j’ai pas envie que le poste se bloque quand je suis en pleine réflexion devant plus de 5 minutes (car oui on en est là, et c’est insupportable).

ÉDIT : Yann m’apprend que l’on peut aussi lancer une présentation PowerPoint. Cela marche aussi.

Créez un .pps (ou .ppsx) et lancez le. Il s’ouvrira en plein écran.

Ensuite on peut le placer sur un bureau virtuel (W10 ou W11) inutilisé et ça ne gêne pas tout en restant actif.