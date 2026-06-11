Pourquoi ces hausses? Ce rattrapage tient à un effet météo parce que l'hiver a été particulièrement doux. Les ménages français ont moins allumé leur chauffage, ce qui a causé un manque à gagner qu’il faut aujourd’hui compenser afin d’entretenir les lignes électriques.

2022 : « vous consommez trop ! On va monter les prix ! »

2026 : « vous ne consommez pas assez ! On va monter les prix ! »

Oui je sais… on parle ici d’Enedis et pas d’EDF. Vous savez quoi ? On s’en tape : c’est tout le même groupe, d’une part, et d’autre part, le prix global de l’électricité augmente, et c’est LA SEULE chose qui compte.