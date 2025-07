Ok, donc oui, car il faut laisser du temps au gluten de se détendre dans l’eau (du lait), et à l’amidon d’absorber de l’eau. Et ça c’est même en l’absence de levures, qui sont habituellement ce pourquoi l’on laisse reposer une pâte.

Si on ne laisse pas reposer, la pâte est plus cassante, et moins moins moelleuse. Par contre, il ne semble pas être nécessaire de laisser reposer toute une nuit, hormis pour laisser le rhum (si on en met) imprégner ses saveurs un peu mieux. Une heure semble donc bien assez pour la texture de la crêpe.