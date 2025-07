Il a fait 200 020 miles (321 000 km) avec son Ioniq 5 électrique.

Il a simplement changé la batterie 12 V, et le liquide de refroidissement 2 fois.

Tout le reste (suspensions, plaquettes de frein, etc. incluant la batterie HV sont d’origine). Et il charge à 100 % plusieurs fois par semaine.

Pour ma part, je viens de passer les 66 666 km il y a quelques jours =D.

Perso j’ai changé :

– un train de pneus

– une valve lié à la clim (après 5 mois et sous garantie — je l’ai depuis 2 ans et 3 mois là)

– des essuie-glaces

– le filtre à pollen (via la maintenance régulière tous les 30k)

– des dessicants du phare (fait moi-même, ça prend 5 minutes, car le garage ne semble pas au courant que ça se fait, et d’autres clients se sont fait changer tout le bloc phare en garantie…)

Et c’est tout. En vrai, à 66 000 km, je n’en attends pas moins, mais savoir qu’à 320 000 km, on peut en attendre autant, c’est toujours rassurant.