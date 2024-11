Si t'as besoin d'être menacé(e) d'une punition divine pour être une bonne personne alors tu n'es pas une bonne personne

Vrai.

Ça rejoint cette quote de Barbara Ehrenreich :

Morality, as far as I could see, originates in atheism and the realization that no higher power is coming along to feed the hungry or lift the fallen. Mercy is left entirely to us.

Dans l’ensemble je dirais donc la religion est incompatible avec la morale.

Soit on a besoin d’être guidé pour savoir ce qui est bon ou mauvais (et dans ce cas je ne veux surtout pas avoir à faire à vous le jour où ce guide ne sera plus là), soit on est naturellement en capacité à distinguer le bon du mauvais, et dans ce cas la religion n’apporte rien sur ce plan (et elle n’est donc pas un argument pour dire « je suis croyant, j’ai une morale », c’est même le contraire).

PS : quand il est dit celui qui tira sa morale de la religion n’a pas de morale [innée], ne signifie pas que l’athée a forcément une morale. La logique ne fonctionne pas comme ça.

PPS : d’un autre côté, si la religion peut servir de garde fous pour maintenir sur le droit chemin ceux qui n’y seraient pas sans elle… Pourquoi pas.

Maintenant entendons nous bien que la religion ce n’est pas uniquement une question de morale. C’est aussi essentiellement la haine de tous ceux qui ne sont pas de cette religion, et ça ce n’est pas quelque chose que j’approuve. Et quand je dis « haine » c’est bien ça : la bible et les autres bouquins sont essentiellement des manuels qui expliquent littéralement comment et pourquoi massacrer l’autre.