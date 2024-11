Ah ? Et moi qui pensais que la gén-alpha étaient tous des hackers accomplis nés avec du silicium dans la bouche, comme nous le pètent et répètent tous les politiques depuis l’an 2000 ?

Car dans la réalité, c’est ça : https://lunatopia.fr/blog/les-gamins-ne-savent-pas-utiliser-les-ordinateurs

Pour info, ce texte a 10 ans.

Il y a eu de l’évolution depuis : c’est devenu PIRE.

Au taf, avant j’étais le jeune qui se débrouillait pas mal avec les ordis. Aujourd‘hui, je me débrouille toujours pas mal avec les ordis, mais je vois passer des (beaucoup) plus jeunes que moi, mais qui ne savent PAS utiliser un ordinateur !

Et non seulement ils ne savent pas utiliser les trucs les plus simples sur un ordinateur, en plus ils ne veulent plus rien apprendre. Ils s’en tapent. Ils s’intéressent à rien, n’ont aucune volonté. Ce sont des légumes sur le lieu de travail, à qui on ne peut rien demander. Et en informatique — même de la bureautique élémentaire — encore plus qu’ailleurs.

C’est pas le cas de tous, mais de la majorité. Dans les entreprises : si vous voyez un nouveau qui arrive et qui sait faire une règle de trois, ou qui sait faire plus de 3 formules dans Excel, gardez-le : c’est l’élite. Les autres ne savent même pas ce qu’est Excel.

Oui je suis dur. Oui ça m’énerve. Vous savez-pourquoi ? Je suis né en 1990, et je pense que tous ceux nés entre 80 et 2000 et qui sont un peu geeks vivent la même chose d’avoir à dépanner en informatique à la fois les bien plus vieux que moi, et les bien plus jeunes.

Alors entendre des toquards en costard nous dire que la génération qui arrive sont des crack en informatique, ça m’énerve. Car c’est faux.

Heureusement, de plus en plus de gens tirent la sonnette d’alarme.

Et ce qui me tue encore plus, c’est que les plus réceptifs, les plus avides d’apprendre, de comprendre, ceux qui ont la volonté d’être autonomes, ce ne sont pas les jeunes, mais bien les anciens. Eux ils t’écoutent, te regardent faire et retiennent les manips. Ils ne t’appellent pas deux fois pour le même problème.

Les jeunes, ils s’en foutent : t’es là pour résoudre leur problème. Pourquoi ils apprendraient ? Et il n’y a rien de moins réceptif qu’une personne qui n’a pas envie d’apprendre.

Je digresse, mais voilà ce que je vois, en gros, avec la majorité des jeunes que je vois passer.

Et tout ça c’est vrai pas seulement en informatique, mais aussi sur tous les autres métiers (en tout cas ceux que j’ai vu).