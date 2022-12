Timo (@lehollandaisv): "On devrait mettre une céramique sur les vitres : c’est un revêtement hydrophobe qui… / Twitter

Une petite note vis à vis des essuie-glaces (ici sur un train, mais perso c’est sur ma voiture) : il existe des produits céramiques hydrophobes à mettre sur les vitres.

Normalement, l’eau sur le verre forme un ménisque : la goutte d’eau a tendance à s’étaler et du coup on voit rien.

Avec la céramique, c’est le contraire : le ménisque est dans l’autre sens, réduisant la surface de contact, et donc l’effet ventouse, et donc la goutte ne tient pas et « perle » vers le bas.

Quand on roule, la visibilité est nettement meilleure. Au delà de 80-90 km/h, on peut désactiver l’essuie-glace et le vent relatif balaye les gouttes vers le haut.

Plus il pleut fort, plus l’effet est accentué. Si y a juste une bruine, les gouttes sont petites et ça marche moins. Plus on roule vite, plus c’est efficace également. C’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi y a pas ça sur un train (qui roule à 160 km/h).

Par contre : oubliez les produits style Rain-X® ou même Aquavelox®. C’est pas cher (10-20 €), mais pas durable. Ces trucs fonctionnent *très bien* une semaine, moyennement un mois ou deux, mais après c’est parti et faut en remettre.

Rendez-vous plutôt dans un centre automobile qui vous appliquera une vraie céramique : ce truc va s’incruster durablement sur le verre et y rester des années. J’ai fait mon pare-brise il y a 2 ans et c’est toujours nickel.

Comptez une centaine d’euros pour la pose du produit sur un pare-brise dans un centre spécialisé. La marque du truc que j’ai moi est Kryptex. Je n’ai pas la référence exacte, mais ça tient (et oui, j’avais essayé Rain-X avant, qui fut une déception).

Bref, c’est un truc dont je ne me passerais plus, au même titre que le limiteur de vitesse ou une dashcam.

Et si vous vous demandez :

— Oui, la céramique peut être retiré des vitres si jamais c’est nécessaire. Via un polissage ou un abrasif à base de poudre d’argile en suspension dans l’eau (l’argile, très fine, va retirer la céramique sans toucher au verre, qui est beaucoup trop dure). Mais normalement vous n’en aurez jamais besoin.

— Non, ça n’empêche pas le givre les matins d’hiver. Pour ça, garez-vous face au mur de votre maison : le mur rayonne de la chaleur (en infrarouge) et empêchera le givre de se former (dans une certaine mesure : s’il fait −30 °C, vous pouvez toujours gratter…).

PS : Si vous êtes autour de Clermont-Ferrand et que vous souhaitez essayer, contactez-moi en privé, je vous donnerais l’adresse du centre où j’étais (plusieurs fois, pour divers trucs et ils sont vraiment top).