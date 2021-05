cafe-science-youtube.png (image) - 1316x1529px

Couleur-Science est membre du café des sciences, une association de blogueurs et vidéastes scientifiques.

Je suis évidemment abonné à leur flux RSS.

J’aime bien parfois lire quelques posts comme ça, que ce soit ceux du Café ou d’autres (bref, je fais ma veille de blogs).

Sauf que depuis qu’ils ont intégré les youtubeurs, y a pratiquement plus que ça.

Au fond c’est pas grave, c’est juste que, un blog, tu peux le lire en silence dans une salle d’attente, dans le bus, hors ligne, chez soi, en pause au boulot, et surtout à ton rythme (tout le monde ne lit pas à la même vitesse).

Youtube, les vidéos en général, ça monopolise 2 de tes sens et pendant ce temps tu peux rien faire d’autre. En plus, le moindre bruit ambiant et t’entends plus rien. La moindre coupeur réseau, idem. Et vas donc citer une phrase qui vient d’être dite (obligé de réécouter 4-5 fois, tout retaper à la main, etc.).

Non, je trouve que c’est le pire des formats pour partager des trucs intéressants.

Surtout que la plupart du temps, c’est juste quelqu’un qui parle devant la caméra et qui affiche des images random ou de mèmes.

Je dis pas que la vidéo est à jeter, mais (et c’est juste mon avis) on pourrait tout à faire l’utiliser dans une page web avec une animation que le texte peinerait à retranscrire seul, mais dans 90 % des cas, le texte suffirait et ferait aussi bien — sinon mieux — le boulot.

Je regrette un peu cette youtubisation des blogs, en fait.

(… et y a une cellule spéciale en Enfer dédiée à ceux qui font des vidéos avec Windows Movie Maker pour n’y afficher que du texte par captures d’écran successives du bloc-note avec des transitions moches et Windows Welcome Music en fond sonore)