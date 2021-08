Checklist Linux Mint 20 Ulyana

Je suis cette liste pas à pas pour configurer le système à ma guise. Si cette liste est faite pour mon usage personnel, elle peut comporter des astuces ou des informations utiles à n’importe qui, et c’est pour ça que je la mets en ligne.

Avant la réinstallation

Avant le formatage, je prend soin de faire un backup de mes fichiers (Documents, Images, Musique, Vidéos, Téléchargements, Bureau) mais aussi des dossiers cachés de configurations :

~/.thunderbird (pour mes emails en local)

~/.mozilla (config de firefox)

~/.libreoffice (LO)

~/.gimp-2.*

~/.cache/rhythmbox (jaquettes des albums dans Rhythmbox)

~/.local/share/rhythmbox (base de donnée de Rhythmbox, avec notamment le nombre de lectures des pistes et les notes sur chaque piste)

~/.gnupg (configuration et clés GPG)

En fait, j’ai tous ces dossiers sur une partition /home séparée du système, qui n’est jamais formatée lors de l’installation, ce qui est plus simple et plus rapide.

Mise à jour du système

Mise à jour du système avant toute chose

Dans le gestionnaire de sources de logiciels, je mets les sources de logiciels (Mint et Ubuntu) sur un serveur géographiquement proche (un serveur en France, par exemple).

Ensuite je lance la mise à jour en ligne de commandes :

sudo apt update && sudo aptitude safe-upgrade

Après ça, je redémarre pour prendre en compte d’éventuelles mises à jours noyau.

PPA pour Vivaldi

sudo bash -c 'echo "deb http://repo.vivaldi.com/stable/deb/ stable main #PPA for Vivaldi" > /etc/apt/sources.list.d/vivaldi.list' && wget -O - http://repo.vivaldi.com/stable/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

PPA pour Sublime Text

sudo bash -c 'echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/ #PPA for SublimeText" > /etc/apt/sources.list.d/sublimetext.list' && wget -O - https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -

Je remets ensuite à jour la liste des logiciels :

sudo apti update

J’installe d’un coup tous les logiciels que je veux :

sudo apt install audacity compiz compizconfig-settings-manager compiz-plugins-default compiz-plugins-extra compiz-plugins-main compiz-plugins-main-default smart-notifier gsmartcontrol ttf-mscorefonts-installer ttf-ancient-fonts libdvdnav4 optipng pngnq jpegoptim htop p7zip-full rar arj apache2 php libapache2-mod-php php-gd php-sqlite3 sqlite php-curl php-mbstring php-xml virtualbox virtualbox-qt gufw gimp gimp-data-extras gimp-plugin-registry gimp-texturize gimp-gap ghex libreoffice-help-fr libreoffice-l10n-fr redshift gtk-redshift gelemental gnome-tweak-tool easytag synapse zeitgeist gconf-editor vlc eom sqlitebrowser mkvtoolnix mkvtoolnix-gui gparted vivaldi-stable sublime-text plank ffmpeg

audacity : un éditeur audio (pour retoucher les MP3, par exemple) ;

: un éditeur audio (pour retoucher les MP3, par exemple) ; compiz compizconfig-settings-manager compiz-plugins-default compiz-plugins-extra compiz-plugins-main compiz-plugins-main-default : hop, toute la 3D dans Mate ;

: hop, toute la 3D dans Mate ; smart-notifier gsmartcontrol : des utilitaires pour le SMART, l’outil dialogant avec le BIOS concernant l’état de santé des disques. Pas oublier d’activer SMART dans le BIOS ;

: des utilitaires pour le SMART, l’outil dialogant avec le BIOS concernant l’état de santé des disques. Pas oublier d’activer SMART dans le BIOS ; ttf-mscorefonts-installer ttf-ancient-fonts : quelques polices (dont Microsoft et les polices unicode) ;

: quelques polices (dont Microsoft et les polices unicode) ; libdvdnav4 : un truc pour lire les DVD sous GNU/Linux ;

: un truc pour lire les DVD sous GNU/Linux ; optipng pngnq jpegoptim : quelques outils pour optimiser les fichiers images ;

: quelques outils pour optimiser les fichiers images ; htop : un moniteur système dans la console. Plus complète que top ;

: un moniteur système dans la console. Plus complète que top ; p7zip-full rar arj : quelques lib pour décompresser des formats de fichiers exotiques ;

: quelques lib pour décompresser des formats de fichiers exotiques ; apache2 php libapache2-mod-php php-gd php-sqlite3 sqlite php-curl php-mbstring php-xml : Apache + PHP + SQLite ;

: Apache + PHP + SQLite ; virtualbox virtualbox-qt : Virtual-Box ;

: Virtual-Box ; gufw : une interface graphique pour UFW, le pare-feu de GNU/Linux ;

: une interface graphique pour UFW, le pare-feu de GNU/Linux ; gimp gimp-data-extras gimp-plugin-registry gimp-texturize gimp-gap : Gimp et quelques-un de ses plugins ;

: Gimp et quelques-un de ses plugins ; ghex : un éditeur de fichiers binaires (éditeur hexadécimal) ;

: un éditeur de fichiers binaires (éditeur hexadécimal) ; libreoffice-help-fr libreoffice-l10n-fr : Libre-Office ;

: Libre-Office ; redshift gtk-redshift : redshift, pour réduire la fatigue visuelle ;

: redshift, pour réduire la fatigue visuelle ; gelemental : une petite application de tableau périodique ;

: une petite application de tableau périodique ; gconf-editor : quelques outils pour éditer les préférences de la base de configuration de GTK (2 et 3) ;

: quelques outils pour éditer les préférences de la base de configuration de GTK (2 et 3) ; easytag : un outil pour tagguer les fichiers audio ;

: un outil pour tagguer les fichiers audio ; synapse : un remplaçant pour Gnome-Do

: un remplaçant pour Gnome-Do zeitgeist : pour Synapse, facultatif, mais il lui permet d’ordoner les requêtes de façon prédictive et donc plus rapide ;

: pour Synapse, facultatif, mais il lui permet d’ordoner les requêtes de façon prédictive et donc plus rapide ; vlc : mon lecteur Vidéo ;

: mon lecteur Vidéo ; eom : Eye-Of-Mate, un outil pour voir les images ;

: Eye-Of-Mate, un outil pour voir les images ; sqlitebrowser : un outil pour éditer les fichiers SQLite ;

: un outil pour éditer les fichiers SQLite ; mkvtoolnix mkvtoolnix-gui : un outil pour manipuler les fichiers MKV et ajouter/supprimer des pistes (audio, sous-titres…) y compris à partir de fichiers externes ;

: un outil pour manipuler les fichiers MKV et ajouter/supprimer des pistes (audio, sous-titres…) y compris à partir de fichiers externes ; gparted : un outil pour partitionner les disques ;

: un outil pour partitionner les disques ; vivaldi-stable : le navigateur Vivaldi ;

: le navigateur Vivaldi ; sublime-text : l’éditeur de texte SublimeText ;

: l’éditeur de texte SublimeText ; plank : une barre de menu comme sous Mac OS ;

Et comme y'a des logiciels par défaut qui ne me servent à rien, je les vire :

sudo apt purge hexchat hexchat-common libespeak1 libsonic0 libspeechd2 python3-speechd speech-dispatcher speech-dispatcher-audio-plugins gnome-orca adobe-flash-properties-gtk mate-screensaver mate-screensaver-common brltty mono-runtime-common avahi-daemon xscreensaver-data-extra xscreensaver-data xscreensaver-gl-extra xscreensaver-gl java-common icedtea-netx-common pix pix-data onboard warpinator timeshift celluloid caja-sendto

hexchat hexchat-common : pour le tchat, je préfère Pidgin ;

: pour le tchat, je préfère Pidgin ; espaeak espeak-data libespeak1 libsonic0 libspeechd2 python3-speechd speech-dispatcher speech-dispatcher-audio-plugins gnome-orca : la synthèse vocale m’est inutile ;

: la synthèse vocale m’est inutile ; adobe-flash-properties-gtk : pas de flash, merci ;

: pas de flash, merci ; brltty : un outil pour du braille dans le TTY. Pas besoin non plus ;

: un outil pour du braille dans le TTY. Pas besoin non plus ; avahi-daemon : avahi m’est également inutile (et en plus il tourne en arrière plan) ;

: avahi m’est également inutile (et en plus il tourne en arrière plan) ; xscreensaver-data-extra xscreensaver-data xscreensaver-gl-extra xscreensaver-gl mate-screensaver mate-screensaver-common : je n’aime pas les écrans de veille ;

: je n’aime pas les écrans de veille ; java-common icedtea-netx-common : pas de plugin Java, merci ;

: pas de plugin Java, merci ; pix pix-data : je préfère Eye-Of-Mate pour mes images ;

: je préfère Eye-Of-Mate pour mes images ; onboard : pas besoin du clavier virtuel ;

: pas besoin du clavier virtuel ; gnote : j'ai mon propre logiciel de prise de notes ;

: j'ai mon propre logiciel de prise de notes ; warpinator : ;

: ; timeshift : ;

: ; celluloid : ;

: ; caja-sento : ;

Pour aller plus loin, je supprime également ces paquets systèmes. Attention à ce que vous faites avec tout ça :

sudo apt adobe-flashplugin purge bluez-cups ideviceinstaller mate-user-guide mintbackup mintmenu printer-driver-c2esp printer-driver-ptouch printer-driver-sag-gdi printer-driver-splix printer-driver-brlaser printer-driver-foo2zjs printer-driver-foo2zjs-common printer-driver-min12xxw printer-driver-pxljr xserver-xorg-input-all xserver-xorg-input-wacom xserver-xorg-video-all xserver-xorg-video-amdgpu xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon xserver-xorg-video-vmware portmap

printer-driver-* : c’est bien que Mint vienne avec 50 pilotes pour imprimantes, mais je n’en ai pas besoin ;

: c’est bien que Mint vienne avec 50 pilotes pour imprimantes, mais je n’en ai pas besoin ; bluez-cups : le support des imprimantes en bluetooth ;

: le support des imprimantes en bluetooth ; ideviceinstaller : le support des iDevices d’Apple ;

: le support des iDevices d’Apple ; mate-user-guide : l’aide de Mate que je n’utilise jamais ;

: l’aide de Mate que je n’utilise jamais ; mintbackup mintmenu : quelques utilitaires venant avec Linux Mint ;

: quelques utilitaires venant avec Linux Mint ; xserver-xorg-input-all xserver-xorg-input-wacom : pilotes de support de méthodes d’entrée pour Xorg (tablette…) qui me sont inutiles ;

: pilotes de support de méthodes d’entrée pour Xorg (tablette…) qui me sont inutiles ; xserver-xorg-video-amdgpu xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon xserver-xorg-video-vmware : support graphique pour les cartes AMD/ATI/VMWare que je n’utilise pas ;

Les touches magiques permettent parfois de reprendre la main sur le système en cas de plantage. Elles permettent en particulier d’enclancher une procédure de reboot plus propre que de forcer le reboot en restant appuyé sur le bouton d’alimentation. Depuis Ubuntu 12.04, une partie de ces touches sont désactivées (pour des raisons de sécurité) mais on peut les réactiver.

Ouvrez le fichier de configuration de ces touches :

sudo xed /etc/sysctl.d/10-magic-sysrq.conf

Et changez le kernel.sysrq = 176 à la fin pour y mettre kernel.sysrq = 1 .

(source & source)

Par défaut, le rétro-éclairage du clavier s’éteint après 10 secondes. Il revient quand on commence à taper. Ce comportement m’ennuie et je préfère garder le contrôle sur la lumière du clavier. Ici on peut changer la durée après laquelle le clavier s’éteint, par exemple en repoussant la lumite à 60s :

sudo bash -c 'echo "60s" > /sys/class/leds/dell\:\:kbd_backlight/stop_timeout'

(source)

J’active l’accès aux cannaux Wi-Fi européens, désactivés par défaut :

sudo iw reg set FR

Par défaut, le touchpad met un clic droit quand on tapote avec deux doits et un clic molette avec trois doigts. Je veux l’inverse, ou au moins un équivalent du clic molette avec deux doigts. Il faut modifier un fichier de Xorg et empêcher Mate/Gnome d’appliquer ses propres paramètres :

sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/60-synaptics-options.conf

Et y mettre :

Section "InputClass" Identifier "touchpad timo settings" Driver "synaptics" MatchIsTouchpad "on" MatchDevicePath "/dev/input/event*" # pour les touchpad et clickpad Option "TapButton1" "1" Option "TapButton2" "2" Option "TapButton3" "3" # pour les clickpad uniquement Option "ClickFinger1" "1" Option "ClickFinger2" "2" Option "ClickFinger3" "3" EndSection

Pour éviter que Mate/Gnome n’écrase cette config :

gsettings set org.mate.SettingsDaemon.plugins.mouse active false

Depuis LM18, c’est Xviewer qui remplace EyeOfMate comme visualisateur d’images par défaut. Pareil, il faut aller dans les applications par défaut pour remettre EOM.

Avec un Dual-Boot Linux/Windows, les deux systèmes utilisent l’heure du BIOS pour afficher l’heure du bureau. Sauf que Linux considère que le BIOS est calé sur l’heure universelle (UTC) mais Windows considère l’heure du BIOS comme l’heure locale. Il en résulte un décallage de l’heure entre chaque démarrage sur l’autre système d’exploitation.

Il y a trois solutions pour ce problème.

La première est de configurer les deux systèmes pour rester synchronisés avec un serveur de temps sur Internet. Sous Linux/Gnome : aller dans Système > Administration > Date et Heure , déverrouiller et choisir de rester synchronisé à l’heure Internet (des serveurs NTP).

> > , déverrouiller et choisir de rester synchronisé à l’heure Internet (des serveurs NTP). La deuxième, c’est de dire à Linux de considérer (comme Windows) l’heure du BIOS comme l’heure locale (et de configurer l’heure du Bios comme votre heure) : timedatectl set-local-rtc 1 # mettez 0 pour la remettre sur UTC

La troisième, c’est de dire à Windows de considérer l’heure du BIOS comme l’heure UTC. Il faut aller dans le registre et mettre à 1 la clé DWORD suivante (et ensuite aller dans les réglages de l’heure pour ajouter le décallage) : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\RealTimeIsUniversal

Par défaut, l’heure est mise à jour environ toutes les minutes. C’est bien trop souvent.

Allez dans le fichier /etc/ntp.conf et ajoutez un « min/max » sur les fréquences de rafraîchissement, pour chaque serveur donné dans le fichier :

pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst minpoll 12 maxpoll 17 pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst minpoll 12 maxpoll 17 pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst minpoll 12 maxpoll 17 pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst minpoll 12 maxpoll 17 pool ntp.ubuntu.com iburst minpoll 12 maxpoll 17

Les nombres sont en puissances de 2. Les fréquences entre 12 et 17 signifient donc des fréquences entre 212 et 217 secondes, soit grosso-modo entre 1 h et 1 jour, ce qui nous suffit amplement.

J’ajoute quelques scripts à lancer de façon régulière avec Cron. On édite les tâches Cron avec la commande suivante. Il suffit alors d’ajouter sa ligne de commande (au format Cron), à la suite sur une nouvelle ligne :

crontab -e

Mon lecteur RSS est Blogotext, en local. La commande suivante permet de lancer une mise à jour des flux toutes les heures. La commande entierre est donnée dans les préférences de Blogotext :

0 * * * * wget --spider -qO- 'http://localhost/admin/_rss.ajax.php?guid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&refresh_all'

Certains fichiers s’accumulent sur le disque. C’est le cas des miniatures des fichiers. Les miniatures resntent sur le disque, même si le fichier lui-même n’existe plus. Ce Cron parmet, au premier de chaque fois à midi, de supprimer les miniatures de plus de 30 jours :

0 12 1 * * find /home/ <user> /.cache/thumbnails -type f -atime +30 -exec rm {} \;

Il se peut que VLC mette la vidéo dans un « overlay » qui empêche de passer correctement en plain écran. Il faut régler ça dans VLC lui-même : Outils > Préférences > en bas, afficher tous les paramètres. À gauche, cliquez sur la ligne Vidéo, puis à droite désactivez la case Sortie vidéo en overlay, puis enregistrez les préférences (en bas).

Pour Virtual Box, certaines fonctions (dont le support USB) se trouve dans un pack d’extension à part. Il faut le récupérer en bas de cette page (attention à bien prendre le pack destiné précisément à votre version de Virtual Box).

Une fois téléchargé, il suffit d’ouvrir le fichier avec Virtual-Box, et de l’installer (votre mot de passe « sudo » sera demandé).

Il se peut que VirtualBox n’affiche pas tous les périphériques USB. C’est une question de droits : il faut que vous fassiez partie du groupe vboxusers . Voilà comment on fait :

sudo usermod -a -G vboxusers `whoami`

Désactivation de quelques programmes au démarrage

Les programmes système qui démarrent à l’ouverture de la session sont dans Système > Préférences > Application au démarrage. Je désactive ce que je n’ai pas besoin, comme l’aide visuelle, l’écran de démarrage.

Je désactive quelques services de façon manuelle (avahi, samba, nfs…) :

sudo bash -c 'echo "manual" > /etc/init/avahi-daemon.override'

sudo bash -c 'echo "manual" > /etc/init/smbd.override'

sudo bash -c 'echo "manual" > /etc/init/nmbd.override'

sudo bash -c 'echo "manual" > /etc/init/cups-browsed.override'

Redshift filtre les teintes bleues de l’écran pour réduire la fatigue visuelle. J’ajoute aux programmes au démarrage la commande suivante :

gtk-redshift -l 45.45:3.07 -t 5000:3000

Ensuite j’exécute les commandes suivantes pour récupérer des icônes plus jolies pour la zone de notifications :

Si tout ça ne marche pas (Redshift ne prend pas vos paramètres ou semble ne rien faire), il faut mettre tous ces paramètres dans un fichier de configuration.

xed ~/.config/redshift.conf

Et y coller la configuration souhaitée :

; Paramètres globaux pour redshift. [redshift] ; Régler les températures de jour et de nuit de l'écran. ; temp-day=5000 temp-night=3000 ; Activer / Désactiver une transition en douceur entre le jour et la nuit. ; 0 provoquera un changement direct de jour à la température de l'écran de nuit. ; 1 va progressivement augmenter ou diminuer la température de l'écran. ; transition=1 ; A changer en fonction de votre positionnement géographique / GPS : ; lat=45.45 lon=3.07

(source)

Cups cherche des imprimantes sur le réseau et y rend accessible les imprimantes connectés à l’ordinateur. Il démarre aussi une interface Web locale pour gérer les imprimantes. C’est bien mais pour moi c’est inutile et ça constitue un problème de sécurité. Désactivons tout ça, dans un fichier :

sudo xed /etc/cups/cupsd.conf

Browsing Off BrowseLocalProtocols none […] WebInterface No

Puis dans un autre fichier :

sudo xed /etc/cups/cups-browsed.conf

BrowseRemoteProtocols none BrowseLocalProtocols none BrowseProtocols none

(source)

Dans le fichier /etc/php/7.4/apache2/php.ini je change :

post_max_size = 10M

upload_max_filesize = 200M

error_reporting = -1

display_errors = On

Dans le fichier d’Apache (/etc/apache2/apache2.conf) je limite le nombre de processus qu’il doit lancer (c’est sur mon ordinateur personnel, donc pas besoin de 50 processus qui prennent 50 Mo de RAM chacun : il n’y aura pas de visiteurs autres que moi).

À ajouter à la fin du fichier :

<IfModule mpm_prefork_module> StartServers 2 MinSpareServers 1 MaxSpareServers 3 MaxClients 12 MaxRequestsPerChild 3 </IfModule>

On relance Apache :

sudo service apache2 restart

Ma config est ainsi : mon dossier de scripts et de dev est dans mon /home/timo/Documents/blog/. Le dossier de Apache est /var/www. Perso je supprime ce dossier et je crée un lien vers mon dossier :

sudo ln -s ~/Documents/blog /var/www

Je décide également de lancer Apache sous l’utilisateur a moi "timo" au lieu de "apache" ou "www-user". Dans le fichier /etc/apache2/envvars je change les lignes de « User » et « Group » en mettant « timo » en argument (remplacez bien évidemment « timo » par votre nom d’utilisateur :

export APACHE_RUN_USER= timo export APACHE_RUN_GROUP= timo

Dans le fichier sudo xed /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf , je change la ligne DocumentRoot "/var/www/html/" en DocumentRoot "/var/www".

Enfin, pour qu’Apache puisse accedder à son dossier de log/lock avec le nouvel utilisateur, il faudra probablement chowner l’ancien correctement :

sudo chown timo /var/lock/apache2/

sudo service apache2 restart

sudo a2enmod rewrite

sudo service apache2 restart

ATTENTION : des mauvais paramètres dans le FSTAB peut être dangereux.

Pour éditer le Fstab, il faut ouvrir le fichier /etc/fstab :

sudo xed /etc/fstab

Ceci améliorrera sensiblement la vitesse d'accès à votre disque dur, ainsi que la vitesse de démarrage : ajouter relatime dans le Fstab :

UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx / ext4 relatime, errors=remount-ro 0 1 UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /home ext4 relatime 0 2

Ainsi que commit=60 pour le /home :

UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx / ext4 relatime,errors=remount-ro 0 1 UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /home ext4 relatime ,commit=60 0 2

(source)

Les fichiers temporaires /tmp peuvent être mis en Ram pour gagner du temps en évitant des accès disque. Ceci économise aussi le disque SSD et assure une purge des fichiers à chaque redémarrage.

Ajoutez la ligne suivante sur une nouvelle ligne du Fstab, en modifiant le 512M pour changer sa taille (1000M pour 1 Go, par exemple) :

tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777,nosuid,size=512M 0 0

Sur cette version, l’autocompletion dans le terminal ne se fait que partiellement (comme dans Ubuntu). La fonctionnalité est pourtant présente et il suffit de l’activer, en ouvrant le fichier /etc/bash.bashrc et décommentant les lignes suivantes :

sudo xed /etc/bash.bashrc

if ! shopt -oq posix; then if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then . /usr/share/bash-completion/bash_completion elif [ -f /etc/bash_completion ]; then . /etc/bash_completion fi fi

Le pare-feu de Linux est installé mais pas activé par défaut. Dans un terminal, on l’active avec la commande suivante :

sudo ufw enable

Même en faisant de Firefox le navigateur par défaut dans les préférences, cela ne marche pas dans tous les programmes. Ceci permet de choisir le navigateur préféré au niveau global du système (ou pour Gnome/mate, le cas échéant) :

sudo update-alternatives --config x-www-browser

sudo update-alternatives --config gnome-www-browser

(source)

Dans Mate, même en configurant les paramètres d’énergie et d’économiseur d’écran, l’écran se mettre en veille tout de même. On peut désactiver ce comportement avec la commande suivante :

xset -dpms && xset s noblank && xset s off

Et pour le rendre permanent, on programme cette commande pour qu’elle soit lancée à chaque connexion (si vous avez une solution pour Xorg plus puissante, je prends) :

echo "xset -dpms && xset s noblank && xset s off" > ~/.xsessionrc

J’aime avoir l’histoire des commandes que j’ai lancées (je recherche souvent dedans). Pour que la commande history contienne 20 000 entrées au lieu des 500 normalement :

sudo sh -c "echo '

HISTFILESIZE=20000

HISTSIZE=20000

HISTCONTROL=ignoredups' >> /etc/environment"

(source)

Je me rends dans le dossier ~/.config/caja/scripts/ puis j'ajoute tous mes scripts habituels (et les rends éxécutables : chmod +x * ).

Quand je clic-molette sur l’icône de Rhythmbox, ça change de piste au lieu de pauser la lecture (comme avant, ou plutôt comme jadis, à l’époque de Feisty \o/). Pour changer ça, ouvrez le fichier du plugin :

sudo xed /usr/lib/rhythmbox/plugins/rhythmbox-tray-icon/tray_icon.py

Recherchez la séquence button == 2: # middle button, et, sur la ligne qui suit, remplacez « .do_next() » par « .playpause() ».

Relancez alors Rhythmbox.



Le Grub est l’écran qu’on voit après le bios : c’est là où on choisit de système à démarrer. On peut par exemple régler le fait de ne pas avoir de splash-screen au démarrage de Mint. Ouvrez le fichier d’édition du grub :

sudo xed /etc/default/grub

À la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, retirez le quiet splash.

Après les modifications dans ce fichier, il faut mettre à jour la config de Grub en dur :

sudo update-grub

Les services de Google utilise les polices Roboto. C’est aussi celle qui est recommandé pour le style Material-Design, et je l’utilise sur mon site. Pour rendre tous ces choses plus rapides, j’installe ces polices en local sur mon ordi.

Je mets les fichiers TTF dans le dossier /usr/share/fonts , puis je recharge la liste des polices disponibles avec la commande suivante :

sudo fc-cache -f -v

sudo aptitude install ttf-mscorefonts-installer

sudo fc-cache -f -v

sudo aptitude install ttf-ubuntu-font-family ttf-dejavu ttf-dejavu-extra ttf-liberation

sudo fc-cache -f -v

Je suis toujours fan de Compiz et cube de bureau. Malheureusement, le logiciel CCSM (CompizConfing-SettingsManager) est un foutoir et certains trucs sont cachés et certains comportements par défaut sont très chiants. En plus, l’activer sur un sysèstème récent peut être dangereux.

Assurez-vous que les paquets de Compiz soient installés.

Allez dans CCSM, puis activez tout ce que vous voulez. N’oubliez pas d’aller dans les préférences générales pour mettre la dimension horizontale du bureau à 4 (pour un cube).

Pour activer Compiz avec les paramètres que vous avez choisis, il faut aller dans l’outil Système→Apparences→Paramètres du Bureau. Dans les options « Fenêtres », choisissez « Compiz » comme gestionnaire de fenêtres.

Attention, si ça marche, ne bidouillez plus trop car c’est assez instable. Les seules modifs ne devraient être faites que dans CCSM.

Par défaut, les fenêtes se maximisent verticalement quand on l’étire jusqu’à un bord. On le désactive en allant dans la section Gestion des fenêtres > Redimetnonner la Fenêtre > onglet Général > décocher la case Maximize Vertically if screen edge hit.

Désactivez également la case Grid sous la section Gestion des fenêtres.

(source)