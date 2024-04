Comment prouver qu'un véhicule est assuré ? | Service-Public.fr

On n’a plus besoin de coller la vignette d’assurance depuis hier.

On n’aura plus non plus de carte verte « attestation d’assurance » tous les ans. La seule attestation que l’on aura, c’est au moment de la souscription (un peu comme la carte grise : on l’a une seule fois, sauf si l’on change d’assureur, je suppose).

Attention par contre : si vous voyagez à l’étranger en voiture.

Pour ça, il faudra demander un document spécifique à votre assureur : l’attestation internationale d’assurance, ie : la carte verte.

Dans l’UE, normalement, l’attestation reçue à la souscription devrait suffire, mais l’attestation internationale est valable partout.

En pratique, en France, pour m’être fait contrôler très récemment (plusieurs fois, et autant de fois en moins d’une semaine que les 4 années avant) : les gendarmes ont juste vérifié mon permis et vérifié la plaque d’immatriculation. Apparemment, ça leur a suffit, je n’ai rien eu à présenter d’autre. Faut s’attendre à ce que ça devienne la norme, je suppose.

Ah et concernant le contrôle technique, la vignette à coller sur la vitre n’a jamais été obligatoire. Seul l’est le timbre collé sur le certificat l’immatriculation.

Actuellement, seul la vignette « Crit’Air » est obligatoirement posée sur la vitre. La vignette n’est pas — en soi — obligatoire, mais pour autant que je sache, si on l’a et qu’on l’appose, elle doit l’être sur la vitre.

M’enfin, là aussi je suppose que le jour viendra où l’on s’en passera. Tout se fera via les plaques, et un système automatisé trouvera tout seul la classe Crit’Air, l’assurance, le CT… Comme ça aurant dû l’être depuis longtemps.

(et pour ceux qui veulent retirer la pochette de la vignette d’assurance : retirez la pochette, puis pour enlever le résidus de colle, utilisez de l’alcool isopropylique, ça marche bien, et sinon de l’acétone (mais ventilez pas), ou encore un rasoir jetable, mais ne rayez pas le verre ou vos doigts…)