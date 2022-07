Next INpact est en réel danger de mort

NXi, c’est un des rares médias high-tech qui :

– ne soit pas putaclic,

– a des articles de qualité,

– soit sans pub et sans trackers,

– soit totalement indépendant,

– et qui propose un flux RSS complet ainsi qu’un mode « incognito » (une page web qui ressemble à un document Word pour lire au bureau :p)

Ces options sont pour les abonnés, mais pour les autres, les articles sont là quand-même. Les articles « premium » deviennent accessibles en différé.

Ah et l’équipe est active dans les commentaires et répond aux questions et remarques.

L’abonnement est de 50 € par an (ou 90 € pour deux ans), soit 1 € par semaine. On peut aussi donner plus si on veut (le tout avec une TVA de 2,1 %, donc ça ne part pas dans les nouveaux rideaux de Brigitte Macron).

Y a aussi un plan à 25 € pour les faibles revenus (sur justificatifs : étudiants, chômeurs, petites retraites, etc).

L’abonnement est également dégressif : si on renouvelle année après années, c’est moins cher. Il y a aussi parfois des promos. Et on peut payer par Paypal aussi, ou faire un donc défiscalisé.

Perso je suis déjà abonné depuis longtemps (7 ans) et ça me ferait chier que ce site disparaisse aussi. Autant d’autres sites, j’ai fini par les lâcher car c’est devenu n’importe quoi (Les Numériques, Numérama ou Clubic, pour pas les citer), autant Nxi, non. Ils sont restés eux-mêmes.

(Et si je partage moins leurs news depuis quelques semaines, c’est juste parce que mon emploi du temps a changé et que je suis sous l’eau niveau temps).