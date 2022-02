Note : Je pense que je vais faire un "shaarli" pour partager des commandes bash/batch/* en tout genre

Je pense que je vais faire un "shaarli" pour partager des commandes bash/batch/* en tout genre

Raz le bol de noter ça sur des .txt, des post-it, des pages en tout genre, sur le blog, dans mes liens, mon bloc note numérique, mon autre bloc-note numérique, le bloc-note au boulot, celui du téléphone, sur le dos des tickets de ciasse, dans le sable sur la plage, avec du ketchup sur mon sandwich…

Et avoir un historique du terminal avec un « history | grep "whatever" » c’est pas viable non plus

En fait je sais faire du bash, tout ça, mais je me repose énormément sur la doc. Je n’apprends pas les commandes et les options par cœur, j’en fais pas assez pour que ça utile. Mais du coup, dès que je veux faire un script, je perds du temps à fouiller la doc.

Avec une liste de commandes dans une page, je pourrais retrouver mes petits pour les adapter très vite.

En plus ça tombe bien, au boulot je suis en train d’automatiser un max mon taf pour moins avoir à me faire chier : je me lance dans le batch (les .bat — foutez moi la paix avec powershell).

Je manipule des PDF à longueur de journée : traçabilité dans l’aéronautique oblige. Mais ça serait bien plus simple si je pouvais tout faire d’un double clic et que ça m’archive tout ça au bon endroit, y compris sur le réseau.

Je suis sûr celui qui a inventé l’ordinateur pensait à ça quand il voulait que les machines organisaient tout à notre place. Parce qu’actuellement, les glisser-déposer de PDF partout, c’est pas différent des glisser-déposer de papier dans des pochettes. Je suis d’ailleurs assez sidéré que personne n’utilise la fonction « rechercher » de l’ordinateur.

À quoi bon être passé à l’informatique dans ces conditions ? C’est ridicule non ?