Ok, je suis bluffé.

J’ai des radiateurs électriques. Comme chez tout le monde dans cette baraque, ils ont été positionnés par des abrutis, c’est à dire sous les fenêtres (histoire d’augmenter l’a déperdition).

Le mur derrière le radiateur, est lui constamment chaud et conduit donc ~50 % de la chaleur dehors sous la neige. Je viens de mettre un vieux calendrier (les grands en cartons là) que j’ai recouvert de papier aluminium sur une face, entre le mur et le radiateur.

Je ne pensais pas que ça allait réellement stopper le réchauffement du mur, mais bordel ça marche :O

Le mur est froid derrière le carton, alors que le radiateur est quant à lui trop chaud pour y poser la main.

Je sais que l’alu bloque les infrarouges et les réfléchi (pour ça qu’on en met dans les couvertures de survie), mais à ce point, je suis surpris.

Le calendrier seul aurait fini par chauffer , puis à son tour chauffer le mur, comme toute surface isolante mais non réflective (laine, double vitrage…). C’est juste qu’un isolant ralenti et réduit le passage de la chaleur, sans le renvoyer.

Désormais, donc, le radiateur est toujours aussi chaud, mais consomme moins car il n’a plus à réchauffer le mur (qui par conduction finit par réchauffer le dehors). La chaleur que réfléchit l’alu est renvoyé vers le radiateur. Il a donc besoin de moins d’électricité pour rester à la même température et réchauffer l’air de la maison.

Évidemment, si votre radiateur est collé sur un mur séparant deux pièces de la maison, ceci est inutile car la chaleur dans le mur n’est pas perdue : elle chauffe juste une autre pièce. Mais si le mur sépare votre pièce de l’extérieur, ceci devient utile.

Essayez : prenez un vieux calendrier (c’est la saison), de la colle UHU classique et du papier alu normal. Et glissez ça derrière le radiateur. On verra ce que ça donne sur la facture (probablement pas plus de 5-15 %, c’est pas non plus un miracle), mais l’effet de blocage de la chaleur est assez bluffant et ne peut pas ne pas aider.

Enfin, ajoutez un ventilateur pour poêle sur le radiateur et ça diffusera un peu la chaleur dans la pièce (ou alors un déflecteur d’air, lui aussi recouvert d’alu, pour réfléchir les infrarouges (à tester ?)), et ça devrait aider à chauffer mieux.

D’autres idées c’est un ventilateur au plafond pour renvoyer l’air chaud qui stagne en hauteur et chauffe le grenier pour rien, ou encore, et ça je confirme très bien, un coussin chauffant électrique (dans ce style). Un coussin comme ça consomme 50 W, mais le ressenti en réchauffement du corps est direct et c’est mieux qu’un chauffage qui consomme 500 W. Et le chat adore, ce qui constitue bien 97,6% de la raison d’en acheter un.

~

ÉDIT : l’astuce du calendrier ici ne vous rendra pas riche, mais même s’il permet d’économiser 5 ou 10 € mensuels les mois d’hiver, ça sera bien beaucoup vu l’investissement dérisoire de l’astuce : prenez un grand calendrier chez Axa, MMA, Carrefour, ou de votre travail, peut importe, mettez du papier alu et c’est tout. Ça coûte rien, ça prend 10 minutes et c’est invisible.

Si je partage ça ici, c’est également pour le côté scientifique : l’alu est un réflecteur à infrarouges et cette astuce fonctionne surprenamment bien.

De plus en plus de personnes recouvrent leurs fenêtres d’un film légèrement aluminisé semi-transparent : la lumière visible rentre, mais la chaleur est bloquée là où elle, c’est à dire à l’intérieur en hiver et dehors en été (conservant l’intérieur tantôt chaud, tantôt frais).

ÉDIT : pour rebondir sur le fait que les radiateurs sont sous les fenêtres : on me signale que c’est pour agir là où le froid entre dans la pièce, et aussi pour éviter d’avoir un endroit nettement plus froid que le reste et donc potentiellement plus humide propice au moisi. C’est donc bien réfléchi de faire comme ça… même si du coup ça fait surconsommer (car il y a plus de froid à chauffer).