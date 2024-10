Pour tester si on écran est compatible P3.

Sur la gauche, une couleur au delà du gamut sRGB, exprimée avec la syntaxe OkLCh.

Sur la droite, la couleur fallback affichée en sRGB.

Si votre écran couvre tout ou partie du P3, alors les couleurs de gauche seront beaucoup plus vives, plus belles que leurs fallback en sRGB.

Sinon, les deux couleurs seront identiques à gauche comme à droite.

J’ai testé sur un iPhone 13 ici, et la différence est assez incroyable. C’est comme passer d’un écran noir-et-blanc à un écran couleur.

P3 n’est pas le seul système destiné à afficher des couleurs au delà de sRGB. Le Adobe RGB est très connu également et existe depuis des années. Par contre les écrans qui sont capables d’afficher ça vont tout de suite dans les >3 500 € pour du 4K (contre 700 € pour un 4K normal). Rec. 2020 ou Apple P3 sont d’autres exemples (le second ici étant l’implémentation de P3 par Apple).

P3 semble commencer à s’imposer.

Il n’est pas possible de prendre une capture d’écran des différentes couleurs : la capture d’écran elle-même ne s’afficherait pas correctement sur un écran non compatible. Mais dans les faits, on aurait quelque chose de ce style : https://image.benq.com/is/image/benqco/display-p3-monitor-for-creative-work-compare-color-compare-b-1?$ResponsivePreset$

Comprenez que le sRGB est délavé et fade par rapport au P3 : même les couleurs les plus saturées du sRGB semblent ternes à côté des couleurs les plus vives du P3.