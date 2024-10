Ah oui, j’ai déjà vu ça sur Wikipédia notamment : avant on pouvait utiliser une ancre dans une page pour lier directement vers cette partie.

Désormais, on peut utiliser n’importe quel texte dans une page et l’utiliser comme ancre via une syntaxe de recherche dans l’URL.

Voyez cet exemple :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/URI/Fragment/Text_fragments#:~:text=using%20particular,don't%20control

Ou celle-ci que je viens de faire :

https://lehollandaisvolant.net/tuto/bin/#:~:text=On%20verra%20aussi,l’hexadécimal

En soi, c’est une régex qui ferait ça : « /début,{.*}fin/U ». Le « U » c’est le ungreedy.