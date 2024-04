Effet cobra — Wikipédia

L’effet Cobra c’est quand (en Inde il y a longtemps), on donna une prime pour chaque cobra tué (il y en avait trop), jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que les gens faisaient des élevages afin de toucher la prime. Quand ils arrêtaient les primes, les cobras étaient relâchés et à la fin il y en avait plus qu’au début.

C’est le principe d’un mauvais système de subvention.

Personnellement, j’ai cet exemple (réel) dans un village où la municipalité faisait couler les robinets dans les bâtiments public pour augmenter les dépenses (en eau) afin de toucher davantage de subventions. Ces subventions étaient mal allouées, puisqu’elles favorisaient les plus grosses dépenses et non les plus grosses économies.

Un autre pourrait être la fameuse ristourne sur le prix de l’essence : les plus gros pollueurs étaient ceux qui bénéficiaient le plus du système.

Un dernier enfin, est le fait pour les supermarchés de donner aux employés les produits cassés (devenus invendables). Ça se faisait par endroit, mais ils arrêtent généralement très vite car les employés finissent par faire tomber exprès des choses dans le but de rentrer avec chez eux le soir…

Dans l’ensemble, ces trucs là sont néfastes (bien souvent d’un point de vue écologique), voire contre-productif.

Il y a pourtant des méthodes qui marchent et qui profitent à toutes les parties.

L’une d’elles était la prime charbon à la SNCF après la seconde guerre mondiale. Voir là.

Similairement à « l’effet cobra », j’ai envie de l’appeler « effet prime charbon » (même si y a pas de nom réellement officiel).

Pour résumer, chaque trajet en train avait une quantité de charbon allouée. Si le chauffeur était doué et économe, il restait du charbon à la fin (je suppose que le train devait quand-même arriver à l’heure). Ce charbon restant était partagé entre la SNCF et le chauffeur : les deux étaient gagnants. Tout bénef, et pour tout le monde.

Aujourd’hui, on pourrait subventionner l’écoconduite, notamment dans les voitures de société, et pour rester dans le domaine du transport. D’après les commentaires (sur le lien Twitter), ça se fait parfois : plus la conso en L/100 km est basse en rentrant de tournée, plus on a droit à une prime.

Une autre solution d’un point de vu individuel et sur le sujet de l’écologie/économie, c’est de subventionner le vélo et la marche ou le covoiturage, pour aller au travail par exemple. Je ne parle pas des 25 ¢/km facultatifs pour l’employeur et plafonnés, mais une vraie incitation motivante. L’incitation au télétravail pourrait l’être également.

Un autre exemple sont les consignes pour les bouteilles. Pour les bouteilles de gaz, ça marche bien et ça se fait, car ça profite à tout le monde (sans ça le gaz en bouteille serait plus cher). Je n’ai pas toutes les infos concernant les bouteilles en verre (de vin, de bière…), pourquoi y a encore une telle obstination à ne pas s’y (re)mettre, en tout cas en France, mais certains pays s’y sont mis et ça marche, y compris pour les bouteilles en plastique. C’est économique et écologique (a priori)

Évidemment, il faut que ça profite — comme pour la prime charbon — à l’employé ET À l’employeur (ou au vendeur comme au consommateur, dans le cas des bouteilles consignées), sinon ça sera toujours boudé par la partie qui n’en tire pas d’avantage.

Dans le cas des bouteilles en plastique consignées, je suppose que ça n’est pas économique pour tout le monde (les fabricants de bouteilles par exemple). D’où le choix à faire : l’écologie, ou l’économie…

On peut trouver d’autres exemples, pour tout plein de domaines.

Mais faut faire attention à l’effet Cobra.