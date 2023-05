Micro wallet LP– Paperwallet

Ça faisait des années que je recherchait une sorte de portefeuille le plus compacte possible. J’en avais essayé plein, mais soit ça casse, se découd, soit c’est pas pratique, soit c’est trop gros… Bref, jamais satisfait.

Le PaperWallet, je l’ai depuis 5 ans (pris à l’époque où c’était en crowdfunding — en version "micro"), je l’utilise tous les jours, avec 6 à 8 cartes dedans, et il a toujours tenu.

Il est un peu usé (blanchi) sur les bords et les coins, mais il tient. Je viens d’en commander un second là car j’ai trop de cartes (et parce que j’aimerai pas qu’ils cessent d’en fabriquer, donc j’en prends un d’avance)..

Le matériau est du Tyvek, un textile fin et non-tissé. C’est impossible à déchirer et c’est incroyablement résistant à l’usure.

Elles ont aussi deux plaques anti-RFID en aluminium fin dedans, qui rigidifient un peu le truc sans l’épaissir.

Oui ils sont chers (35 €), mais pour ma part c’est le meilleur porte-carte ultra-compact que j’ai trouvé. On peut en trouver pour moins cher sur Etsy si vous voulez : https://www.etsy.com/fr/market/tyvek_wallet

Avant ça, j’avais les porte carte en plastique souple de ma banque. C’était bien, mais c’était mort après 6 mois. Le PaperWallet ici, je l’ai depuis 5 ans.

(PS : non c’est pas sponsorisé, je suis juste bluffé par ce truc et sa tenue dans le temps, et je partage ça ici à ce titre)

ÉDIT : suite à un mail (auquel je ne peux répondre, donc je le fais ici), je confirme que c’est bien celui en version "Micro" que j’ai.

Voici quelques photos :

— https://lehollandaisvolant.net/img/eb/paperwallet-2.jpeg

— https://lehollandaisvolant.net/img/06/paperwallet-1.jpeg

— https://lehollandaisvolant.net/img/b7/paperwallet-0.jpeg

Dedans y a 4 cartes plastique (style carte bancaire), 3 cartes en carton (styles cartes de visite), et un carnet de timbres postaux.

Le truc semble délabré, mais hormis les coins blanchis, il n’en est rien : il n’y a aucune déchirure, et bien que l’ensemble soit plié façon origami, ça ne s’est jamais défait, même dans une poche plus ou moins libre entre d’autres objets.

Oui, je n’en parlerait pas si j’étais pas aussi bluffé.