Runaway Diesel Engines - YouTube

Haha, je savais pas que les moteurs Diesel pouvaient s’emballer comme ça.

Ces moteurs fonctionnent sans commande de la part d’une bougie : de l’air et du carburant sont injectés dedans et c’est la compression du piston qui enflamme l’ensemble.

Normalement, l’injecteur pilote l’arrivé de carburant. Mais si du carburant (ou même de l’huile suffisament chauffée) arrive à entrer dans le moteur de façon involontaire, il peut essentiellement tourner de façon continue et incontrôlée.

Vu que plus rien n’est contrôlé, il tourne de plus en plus, chauffe de plus en plus et de plus en plus d’huile chauffée peut entraîner le moteur.

La seule façon d’arrêter l’ensemble, c’est soit de couper l’arrivée du carburant (si on sait d’où ça vient), soit d’attendre que le moteur se détruise lui-même (ce qui se passe dans ces vidéos) soit de le caler (mais c’est technique car faut réussir à caler un moteur qui tourne à 10k RPM)… Et bien-sûr, ça fait une fumée d’enfer.

Il est dit que le moteur peut développer jusqu’à 10 fois sa puissance nominale.

https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway