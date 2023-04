Fnac Darty, Casino et le PSG se rebiffent à leur tour contre Indexia (ex-SFAM)

Fnac-Darty peuvent aller se faire foutre. Ils ont largement participé à promouvoir la SFAM et leur escroqueries. Bien fait pour leur gueule, même si je suis sûr à 100 % qu’ils n’hésiteront pas à tromper leurs clients dès que la prochaine arnaque pointera son nez.

Pour info, la SFAM (désormais Indexia) ce sont les [soi-disant] assurances pour mobiles qu’on [la Fnac] vous souscrit de force quand vous achetez un téléphone chez eux.

Évidemment, l’assurance est une arnaque et ils ne remboursent jamais rien, se contentant de débiter leurs « clients ».

Ils sont dans le viseur de la DGCCRF et certaines de leur victimes ont même gagné au tribunal :

https://www.quechoisir.org/conseils-proces-indexia-ex-sfam-vos-questions-nos-reponses-n100028/

https://www.challenges.fr/economie/consommation/la-sfam-assignee-en-justice-par-des-dizaines-de-consommateurs_848856

https://www.bfmtv.com/economie/un-consommateur-gagne-en-justice-contre-indexia-l-assureur-qui-a-trompe-des-clients-de-fnac_AN-202212230008.html

https://www.argusdelassurance.com/les-distributeurs/courtiers/le-groupe-indexia-va-etre-juge-pour-pratiques-commerciales-trompeuses.202647

Ma seule expérience a été light, avec eux : j’ai réussis (non sans mal) à me désabonner de leur merde avec une LRAR.

Et d’ailleurs, mon conseil est simple : envoyez une LRAR en disant que vous ne voulez pas de leur truc, avant la fin des 30 jours d’essais gratuit. La LRAR (Lettre Recommandée avec Accusée de Réception) est la seule solution légalement acceptable.

Ils parlent de courrier simple ou de téléphone : oubliez ça. Ils n’en tiendront pas compte car ils n’ont pas à en tenir compte (« oh ben non, le courrier simple n’est jamais arrivé »). La LRAR est la garantie légale qu’ils la recevront et ne pourront plus dire qu’ils n’ont pas eu votre demande de résiliation.

Dans tous les cas, vous ne me verrais plus jamais acheter quoi que ce soit dans une FNAC.