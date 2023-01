Ultimately, it all comes down do a simple question - Grumpy Website

nikitonsky: Ultimately, it all comes down do a simple question: are you writing for your readers, or are your readers here to fulfill your marketing needs? What comes first?

Au final, tout peut être résumé en une simple question : écrivez-vous pour vos lecteurs, ou vos lecteurs sont-ils là pour répondre à vos besoins marketing ? C’est quoi le plus important ?

Aux sites web qui mettent des popup partout…

Plus ça va, plus j’ai l’impression d’être parmi les seuls sites qui n’a aucun cookie banner ou autre. Y a même pas de ressource externe utilisé ici !

On m’a demandé une fois où est-ce qu’on pouvait s’opposer au traçage sur mon site. Mais y a aucun traçage ici !

Je peux comprendre le besoin du tracking, mais si un blog personnel qui s’affiche comme étant un « blog personnel », demande d’accepter de se mettre à poil pour pouvoir lire, ça devrait à mon avis agiter quelques petits red-flags.

Même pour Gravatar (sur CS), j’ai trouvé le moyen de faire en sorte que ce soit mon serveur qui récupère l’icône et vous l’envoie, pour pas que ce soit à vous de faire la requête.