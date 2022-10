Pénurie de carburant : On a testé un stage d’écoconduite pour utiliser moins d’essence au kilomètre

C'est pourtant pas compliqué.

Pour ma part je viens de faire 500 km en faisant du 3,9 L/100 km en diesel, et 92 km/h de moyenne (sur une voiture qui n'est pas à moi). Rouler à 110 au lieu de 130 sur autoroute joue également beaucoup.

Mettre le régulateur également : le moteur est toujours mieux à régime constant, surtout sur le plat.

J'ai rarement conduit des essences non-hybrides, mais les trois fois où c'est arrivé, j'étais à 4,4 L sur les citadines (Opel Corsa et Hyundai i20) et 5,2 L sur un SUV (Hyundai Kona). Une grosse bagnole pas du tout aérodynamique consomme naturellement plus qu'une petite citadine. Les trajets étaient identiques à chaque fois, incluant l'autoroute.

D'ailleurs, l'autoroute n'est pas ce qui consomme le plus sur une thermique. Au contraire.

Faire 100 km à 100 km/h dure 1 h. Mais faire 100 km à 25 km/h dure 4 heures.

Or, rouler à 25 consomme pratiquement autant que rouler à 100, et comme on roule plus longtemps, bah on consomme davantage.

En électrique c'est différent : y'a pas de boîte de vitesses et donc le rapport est constant. Et du fait du fonctionnement totalement différent du moteur et de sa façon de créer la rotation, rouler 4x moins vite consomme environ 4x moins de courant.

Et pour le régulateur : vive le régulateur adaptatif !

C’est vraiment le top du top : la voiture reste elle-même à la distance de sécurité de la voiture précédente (en se limitant à la vitesse max définie).

Si on la règle à 80, elle roulera à 80. Si la voiture de devant ralenti, la tienne aussi (jusqu’à l’arrêt, selon les voitures — il faut une boîte automatique pour que la voiture le puisse). La mienne peut aussi repartir si la voiture devant redémarre. C’est pratique dans les bouchons : la voiture est presque totalement autonome sur l’avancement de la voiture.

Si la voiture devant passe de 60 à 100, toi tu passeras de 60 à 80 (car réglage à 80). En prime, contrairement à un régulateur simple où une forte descente te fait dépasser la vitesse paramétrée (à cause de la descente, je me fais avoir à chaque fois avec la voiture du boulot), le régulateur adaptatif maintiendra à la vitesse max en actionnant les freins.

Dans une hybride ou une électrique, ça utilisera la régénération et captera le surplus d’énergie potentiel plutôt que d’utiliser le frein plaquette. J’ai déjà gagné 10 km d’électricité sur une descente de 10 km à 110 km/h dans une (très longue) descente en ligne droite, en Haute-Loire : inutile de dire que j’adore cette route : non seulement les 10 km de descente sont gratuites, mais les 10 suivantes aussi !!