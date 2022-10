US sanctions on Chinese semiconductors ‘decapitate’ industry, experts say | The Independent

Donc POTUS Biden dit que tous les ingénieurs qui bossent en Chine pour l’industrie des semi-conducteurs ont le choix entre :

– rester là-bas mais perdre leur nationalité américaine

– démissionner

Tous ont démissionné. En une nuit, l’industrie chinoise des semi-conducteurs a été décapitée.

C’est… wow.

Par contre on va encore en chier :

– qui va faire les puces utilisées dans le monde entier ?

– Taïwan a un énorme savoir-faire dans le domaine : la Chine a désormais une raison de plus de les attaquer.

– les USA veulent revenir dans la course, et vont le faire, mais la Chine ne va pas abandonner. Si les ingénieurs américains faisaient des puces en Chine « à l’américaine », la Chine va les faire à sa façon, et ça peut faire très mal : faut pas croire qu’ils n’y arriveront pas. Je pense plutôt qu’une fois qu’ils seront à la hauteur, ils vont bouffer Intel, AMD, Apple et tout le reste. Et quand seront assez bon, il y a fort à parier que les rôles seront inversés : ce sont eux qui vont décider d’expulser tous les américains qui ne voudront pas prendre la nationalité chinoise. Je le vois comme ça.