Incunabula (@incunabula): "Which European language am I reading?"|nitter… / Twitter

Une flow chart pour savoir quelle langue européenne on a devant les yeux, en regardant les différents caractères que le texte comprend.

Version hébergée chez moi : https://lehollandaisvolant.net/img/fb/euro-lang-flowchart-0.jpeg

La source semble être Reddit, mais la définition de l’image n’est pas très bonne : https://www.reddit.com/r/languagelearning/comments/lmwsw7/what_european_language_am_i_reading_european/

Sinon, pour le Hollandais, ils auraient pu mettre le caractère constituée de la ligature « ij », soit le « ij » (voir là), qui n’existe qu’en néerlandais. Je dirais qu’il est plus rare que le ß allemand, qui n’est déjà pas hyper courant non plus. Le ij se retrouve donc difficilement dans les textes, et on passe vite à côté. Plus que le « -ieuw » qu’ils proposent.