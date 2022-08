Combien économise-t-on en roulant à 110 au lieu de 130 km/h sur autoroute ? – Science étonnante

Il fait le calcul théorique avec des approximations éclairées, et il tombe sur 25% de carburant économisé en moins pour juste 15% de temps en plus.

Cela car à haute vitesse, les frottements de l'air dépendent du carré de la vitesse.

Aussi, entre le poids du véhicule et l'aérodynamisme, ce dernier est de loin le facteur le plus important à haute vitesse.

En ville, le facteur poids joue davantage que sur autoroute, mais toujours pas autant que l’aéro.

J'ajouterai quelques remarques :

— 7 L/100 km c'est énorme. Beaucoup roulent à ça, mais une citadine fera sans trop de soucis du 4 L/100 km sur autoroute. « Suffit » de savoir écouter le moteur.

Aussi, pour savoir à qui correspond les « 120 gCO2/km », j’ai un article : c’est juste énorme.

— Le poids qui intervient beaucoup en ville semble dès lors un gros désavantage des voitures électriques, non ?

En réalité, pas tellement. Car là où une voiture thermique « brûle » l'énergie cinétique lors des freinages, les voitures électriques régénèrent ça dans la batterie (un moteur électrique devient un générateur quand les roues l’entraînent, et ceci ralenti également la voiture en puisant sur l’énergie cinétique.

Et là, plus la voiture est lourde, plus elle régénère au freinage. Donc ce qu'on perd en plus en accélérant, on le gagne également en plus. En pratique, une EV consomme autant en montagne que sur le plat grâce à cette astuce, et cela fonctionne très bien.

En prime, ce que le moteur électrique régénère en freinant le véhicule n’est pas usé sur les plaquettes de frein (qui font parfois la durée de vie de la voiture). Ça demande une conduite très souple, par exemple, et ça s’apprend.

— les frottements au sol sont certes minoritaires, mais le chiffre peut-être vite être plombé par un mauvais gonflage des pneus, ou des mauvais pneus. Mettre des pneus été en été et hiver en hiver, c'est pas juste pour emmerder le monde : ça fait faire des économies de carburant (les pneus hiver en été sont une catastrophe : 1000 km à 130 km/h et ils seront morts).

— la climatisation pompe également de la puissance. Prendre une voiture blanche au lieu d'une noire fait gagner 10-15 degrés. Suffit de poser la main sur le capot de voiture de différentes couleurs pour s'en rendre compte. Les voitures noires consommeront bien plus en clim.

— à haute vitesse, fermez les fenêtres. Les fenêtres ouvertes ça plombe l'aérodynamisme.

— quand il parle du rendement des moteurs : les véhicules thermiques sont plus proche de 10-25 % que de 35-40 %. Quand le moteur tourne dans le vide à un stop, le rendement est 0 %, par exemple. Or, ça arrive tous les jours et ça plombe cette moyenne.

Les 40 % sont atteints essentiellement avec des moteurs Diesel des camions : pour les moteurs thermiques, l’économie d’échelle fonctionne très bien, et plus le moteur est gros, plus il est rentable (mais plus il consomme, donc il faut le réserver à un gros véhicule). Les moteurs hybrides sont également très bons, grâce à l’astuce de l’hybride (voir mon article ci-dessous).

Quant aux électriques, on est plutôt vers 85-90 %, plutôt que 100 %. Si on compte la régénération, on atteint bien 95-100 % (mais pas sur autoroute, car y a peu de freinages).

— comme les moteurs thermiques sont plus efficients quand ils sont gros, les générateurs électriques au fioul sont très bon (pour ce que ça peut être). Par conséquent, recharger une EV avec de l’électricité issue du fioul reste bien plus efficient que mettre la même quantité de fioul dans une voiture thermique : les centrales au fioul sont ajustés aux petits oignons, alors qu’un moteur de voiture tourne à son meilleur régime moins de 5 % du temps (à la louche). Donc oui, je le dis : la blague qui circule où une Tesla tracte un groupe électrogène, c’est totalement sensé d’un point de vue énergétique en comparaison à une voiture thermique. Ça reste un fake par contre : une EV ne démarrera si elle est branchée (l’ordinateur de bord l’en empêchera, heureusement).

