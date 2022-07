Zéphyrin 🐈‍⬛ (@Zestryon): "Le paradoxe de Fermi est peut-être la plus grande des énigmes, que… / Twitter

J’ai commencé à écrire un truc sur ça à midi, non encore publié, mais c’est pas si difficile à comprendre pourquoi on ne trouve rien.

Voici ce que j’ai écris :

Les chances que nous soyons seuls dans l’univers est réellement quasiment nul, mais l’univers étant si vaste, il est également improbable que deux civilisations entrent en contact.

Ce serait comme mettre 200 êtres vivants (plantes, animaux, humain, bactérie…) à la surface de la Terre, un dans chaque pays.

Oui il y a alors 200 êtres vivants, mais chacun d’eux est tellement éloigné de tous les autres qu’il se croira tout seul, même en cherchant. Les chances que deux se retrouvent sont alors déjà très faibles.

Et ensuite, même deux arrivent à se rencontrer (deux sur 200, hein), encore faudrait-il qu’ils leur soit possible de se reconnaître comme vivants. Si vous n’aviez jamais vu un arbre ou une bactérie : sauriez-vous dire s’il est vivant ? Et un arbre un humain et une bactérie, ce sont des espèces d’une seule planète, avec le même base cellulaire (ADN), et la même base moléculaire (carbone) ! De là, il est tout à fait logique que nous ne reconnaissions pas une forme de vie totalement étrangère et différente.

Et là-encore, quand bien même nous la reconnaîtrions, arriverions-nous à communiquer avec ? Sachant que deux humains sur Terre n’arrivent pas toujours à communiquer ? Et je ne parle même pas d’un humain et d’un chien, d’un arbre, de plancton…

Et enfin, une fois une communication entamée, qui dit qu’elle sera comprise ? Car je peux bien reconnaître du morse et donc en déduire qu’un message est en train d’être émis, je serais incapable de comprendre ce qui est dit.

Qui plus est, plus un protocole de communication est évolué (morse, gsm, wifi…), plus il prend l’apparence de bruit de fond (pour diverses raisons: compression du signal et chiffrement par ex).