Face à la canicule, un numéro vert mis en place par l'État | Le HuffPost

En France on n’investit ni dans les hôpitaux,

ni dans les écoles,

ni les maisons de retraite,

ni dans les espaces verts,

ni dans les transports en commun,

ni dans les pistes cyclables,

ni dans la préservation de l’environnement,

ni dans la nature,

ni dans la vie locale…

… par contre, on paye la mise en place d’un numéro de téléphone pour qu’un inconnu à l’autre bout du monde nous dise qu’il faut boire de l’eau quand on a soif et qu’il faut rester au frais quand on a chaud.

C’est fabuleux. Absolument fantastique.

Ah et la majorité des gens ont voté pour ce modèle de gestion des problèmes. Et après on me demande pourquoi j’aime pas la majorité des gens ?

Allez vous faire voir : quand on agit comme ça, on a les solutions qu’on mérite.

ÉDIT : effectivement, le choix du numéro est parfaitement adapté pour ces chaleurs « infernales » 😂

(Merci Christophe pour la remarque !)

(Et non, c’est pas un fake, même si on ne sait pas si c’est fait exprès)