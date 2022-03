Note : idée pour les « offres SEO »

Vu le nombre de SEO qui me contactent (1 par semaine environ) et qui proposent du pognon pour que je partager un de leur article, je me demande…

Actuellement je refuse tout par ce que j’ai une certaine intégrité.

Mais je me demande… Et si je faisais un blog spécialement dédié pour ça ? Avec une agrégation des articles de mon site (histoire d’avoir du contenu), mais sur lesquels j’accepterais tous les contenus sponso, juste pour le pognon, de façon totalement assumée ?

Au moins :

– je me ferais des couilles en or (en vrai je pourrais à mon tour soutenir des projets divers qui ne veulent pas de publicité : Frama*, Wiki*, mais aussi LO, VLC…)

– les visiteurs seraient au courant que c’est un blog par et pour le pognon

– les SEO dépenseront leur fric, vu que c’est ce qu’ils font le mieux apparemment.

En gros, un blog/domaine "poubelle" mais qui rapporte du pognon ?

Est-ce qu’il y a d’autres blogueurs qui sont intéressés pour un tel projet (agrégeant nos contenus respectifs et partageant les gains) ?

Non parce que bon : je ne refuserais pas toutes ces demandes si j’étais dans le besoin (faudrait être fou). Actuellement je le fais car je vous respecte un minimum.

Mais on parle aisément de plusieurs milliers d’euros par an : j’ai déjà refusé 600 € pour un post qui me prend 5 secondes à valider ! C’est quand-même pas rien et y a franchement de quoi à la fois mettre un peu de beurre dans les épinards, mais aussi soutenir des projets utiles.

Et comme y a des gens prêts à distribuer leur thune, autant l’accepter (surtout que ça ne nous coûte rien en tant que blogueur : un bouton à cliquer et basta) et en redistribuer une partie.