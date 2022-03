Audio WEB API

Je veux ajouter les sons à mon outil pour le morse.

Plutôt que de jongler avec une série de fichiers MP3 ou OGG, je vais utiliser l’API audio JS.

On peut générer des fréquences, des gains, etc. et moduler ça avec un timer.

De l’audio procédurale dans le navigateur.

On pourrait même faire un piano dans une page web. Je vais regarder tout ça.

J’avais déjà gratté cette API quand j’avais fait mon spectrogramme en JS. On ouvrait un MP3, l’API nous sortait les fréquences jouées et à quelle amplitude (une simple analyse FFT), et il ne restait plus qu’à utiliser l’API canvas pour dessiner tout ça : https://lehollandaisvolant.net/tout/tools/spectrum/spectrograph.php

Je manque de temps pour tout étudier autant en profondeur que je le voudrais :'(