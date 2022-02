Les entreprises technologiques font face à une nouvelle pénurie : les employés

Elle explique avoir ainsi contacté 75 personnes pour un poste d'analyste de données dans une entreprise connaissant une croissance de 400 % par an, la possibilité de télétravailler et pas de limites de congés. Elle se souvient n'avoir reçu que 5 réponses, dont 3 « non merci ».

… et l’entreprise ne se remet pas en question quant au contenu de l’offre d’emploi ? Le salaire, au hasard ?

Mais continuez de vous plaindre et de dire que les gens ne veulent pas bosser. Sachez juste que c’est faux. Les gens ne veulent pas bosser pour vous. C’est tout.

Et puis faut aussi qu’ils arrêtent de dire « notre boîte connaît une croissance de 400 % » s’ils ne sont pas prêt à augmenter les salaires de 400 % aussi. C’est bien beau de dire « nous on a de la thune ! ». C’est mieux de dire « et on la partage avec vous ! ».

Si vous sortez une annonce avec un salaire à la hauteur de la croissance que vous vantez, les dév feront la queue pour venir chez vous, je vous le garantis, et c’est alors vous qui pourrez choisir quel dév vous voulez parmi eux.

Parce que le télétravail, oui, les congés, oui, mais faut quand-même de quoi payer son loyer, sa bouffe et ses factures. Avant de pouvoir prendre congé, d’ailleurs.

Enfin, ce qui est rare est cher. C’est pas pour ça qu’ils vendent hyper-cher leur produit hyper-rare ? Donc s’ils veulent un dév rare, ils le payent cher. Plus cher que leur salaire actuel, en fait. Sinon il ne bougera pas d’un poil, et il aura raison.

Et les dév sont en général pas con et communiquent beaucoup (beaucoup sont nés dév sur Internet et les forums de discussion). Cette communauté est très ouverte avec peu de tabous (évitez juste de leur parler de vim ou emacs).

C’est pour ça qu’ils ne restent généralement pas dans les boîtes qui les prennent pour des cons, et tendent à aller là où ils sont mieux payés ! Tant mieux si ce sont les dév qui recrutent les boîtes, maintenant. Ça change.

Donc encore une fois, je vais pas les pleurer.

Si vous cherchez du monde mais que vous ne voulez pas les payer alors que vous affichez une croissance à 3 chiffres, ma foi : crevez. En silence, merci.

Et ne nous parlez pas de baby-foot. On s’en branle, du baby-foot