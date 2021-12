Les Experts de la garde à vue - Journal d'un avocat

Un post ancien, mais édifiant , de la part de Maître Eolas.

Le message : en garde à vue, gardez le silence.

Même si vous êtes innocent : Gardez. Le. Silence.

L’article dit pourquoi et j’invite à le lire même si j’en résume deux points ici :

Premièrement, même en étant sincère (et que vous vous savez innocent) : vous pouvez dire de la merde ou dire une erreur.

Le problème, c’est que ça sera ajouté au dossier et considéré comme étant dit volontairement et librement par quelqu’un en état de parler et de réfléchir.

Or, après 48 heures sans dormir ni manger dans une cellule sombre et qui pue sans vos chaussures, lunettes, montre, vous n’êtes plus vous-même. Vous direz forcément de la merde à un moment donné.

Merde qui ne pourra plus être retirée.

Merde qui sera retenu contre vous.

Quand on se tait, au moins on ne dit pas de merde. Au moins ça ne pourra pas être retenu contre vous.

Et le droit de garder de silence est un vrai droit et ça ne fait pas de vous un coupable quoi que les policiers diront (c’est leur métier de vous tirer les vers du nez).

Deuxièmement, toujours comme il dit, la garde à vue et les discussions qui s’y font sont asymétriques.

Vous, vous êtes menottés, fatigués et intimidés et soupçonnés. Le policier en face, il est libre, intimidant et il pourra rentrer chez lui à 17h pour voir sa famille, manger et se reposer.

Lui il a accès au dossier, aux témoignages et sait ce qu’on vous reproche. Il sait les questions à vous poser. Vous, vous ne savez pas encore, ni les réponses à leur donner.

Encore une fois, vous pourriez dire des choses inutiles ou incriminantes et qui seront retenues contre vous.

Ce n’est qu’une fois que le dossier sera devant la justice que vous saurez ce qu’on vous reproche, que vous aurez un avocat, et que vous pourrez parler pour vous défendre convenablement, en personne libre et innocente (car on est innocent jusqu’à tant qu’un jugement ne nous a pas déclaré coupable).

Bref : ne parlez pas aux policiers. Seulement à votre avocat.

Et pour ceux qui veulent une image : https://twitter.com/maitre_eolas/status/1066277601008857088