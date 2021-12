Une histoire de batterie et de Start and Stop - Le Blog Utux

Le start-and-stop est bénéfique (en terme d’essence et de CO2) dès que l’arrêt dure plus de 7 secondes : https://lehollandaisvolant.net/?mode=links&id=20191212122034

Concernant l’usure des batteries :

ÉDIT : TL;DR : le Start&Stop use les batteries, oui. C’est pour ça qu’on a besoin d’une batterie spéciale, plus puissante. Celle-ci ne s’usera pas pas plus vite qu’une batterie normale dans une voiture sans Start&Stop

Les batteries au plomb AGM ont environ 500 cycles de charge complets (la chimie de ces batteries faisant qu’il ne faut pas descendre sous les ~50 % de taux de décharge), pour une durée de vie de 4-10 ans (source).

Si tu active le start-and-go dans 30 kilomètres de bouchons, ça va s’user un peu plus que si tu fais 30 km d’autoroute. L’idée est surtout que la batterie reste chargée : donc si le moteur essence se coupe sans arrêt, elle n’a pas la possibilité de recharger la batterie avec l’alternateur.

Ce n’est pas une batterie de propulsion d’une voiture électrique, qui elle s’arrête avec la voiture car elle ne tourne jamais dans le vide. Une hybride n’a d’ailleurs pas d’alternateur : c’est la batterie de propulsion qui recharge la batterie d’accessoire (de 12 V) via un convertisseur DC-DC (oui, les voitures électriques ont besoin d’une batterie 12 V : c’est logique, mais perso je trouve ça curieux et marrant).

Sinon, pour ton cas, c’est également parce que ta voiture a le start-and-go que la batterie doit être adaptée. Si tu dis « je vais désactiver ça », autant mettre une batterie plus faible.

Mais avec le start-and-go, si tu as la batterie qui va bien, certes elle sera plus chère, mais elle sera adaptée et durera tout aussi longtemps.

C’est comme si tu achètes une Porsche pour rouler uniquement en ville, tu peux très bien acheter des pneus circuit spéciaux 300 km/h. Mais c’est cher et pas utile. Si c’est juste pour rouler en ville tranquillement, autant prendre des pneus normaux.

Comme toutes les batteries, elles sont sensibles à la température : c’est généralement en début d’hiver qu’ont lieu les problèmes de batteries sur les voitures (j’avais eu le problème en 2019 sur une Clio 2 : même symptômes que toi, démarrage difficile, puis plus de démarrage un jour de novembre. Une batterie neuve prise au garagiste du coin et j’étais reparti 1h après ^^).

Enfin les batteries au plomb sont bien recyclées (pratiquement 100 %), et une batterie neuve contient déjà environ 50 % de matière recyclée (j’ai perdu la source). Le CO2 par contre… lui n’est pas recyclé. Par conséquent, je serais plutôt en faveur d’utiliser le start-and-go dès que possible (et dès que rentable).