Perso j’ai mis une bouteille d’eau (remplie et fermée) dans la chasse d’eau. Comme ça, ça prend de la place que l’eau de la chasse n’occupera pas et la chasse en sera moins importante (tout en étant suffisante).

ÉDIT : on me signale qu’il est possible de régler le niveau du flotteur, selon cette procédure : https://fr.wikihow.com/ajuster-le-niveau-d%27eau-dans-le-r%C3%A9servoir-des-toilettes (rendant mon astuce inutile en soi)