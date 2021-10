Note : Apple c’est quoi ton problème ?!

J’ai vu passer une info sur la mise à jour d’iCloud Mail, chez Apple. Je n’utilise pas, mais j’ai envie de voir à quoi ça ressemble.

J’ai aussi un compte Apple étant donné que j’ai eu un iPod y a quelques années.

Je vais sur le site d’iCloud pour me connecter. Il reconnaît mon mot de email car il me propose de taper le mot de passe.

Là j’ai un message :

Cet identifiant Apple a été verrouillé pour des raisons de sécurité

Vous devez déverrouiller votre compte avant de vous connecter.

Okayyyyyyy. Il me fourgue un lien pour le débloquer. On m’y demande mon ID. Je le tape.

Et là :

Votre demande n’a pu être traitée en raison d’une erreur. Veuillez réessayer plus tard.

Dîtes, c’est possible d’être encore plus vague ?

Y a un tout petit lien pour chercher son compte à partir de son nom, prénom et email. J’y vais :

Identifiant Apple introuvable

Mais allez vous faire foutre, non ?

Donc je suis reparti pour créer un compte ? Aller !

Alors on y va : nom, prénom, date de naissance, matières préférées, professeur princi… ah non pardon.

Je tape donc mon email :

Cette adresse courriel n’est pas disponible. Veuillez en choisir une autre.

Ok, ils sont donc définitivement cons.

Je fais comment moi ? Je vais quand-même pas faire une adresse GMail/Outlook juste pour eux ?

Je suis tellement content d’être à peu près sorti (ou de ne jamais y être entré, en fait) de tous ces cloud débiles qui te ferment la porte au nez pour un oui ou pour un non.

Très récemment j’ai dépanné deux personnes paniquées à cause de la fermeture programmée du cloud Samsung (qui m’appellent à J−5 alors que c’est annoncé depuis 3 mois). Heureusement aucune perte ne se passera car j’ai tout réglé, mais combien de gens vont se faire avoir ? Combien de centaines de milliards de photos vont être supprimées parce que Samsung l’a décidé ?

On se fout de ma gueule quand je trimbale mes disques durs et mon email sur mon domaine en .eu, mais en attendant je perdrais jamais 10 ans de photos parce que j’ai fait un truc qui ne plaît pas à un employé de la multinationale qui commercialise mon téléphone ou mon ordi.

Finalement je vais probablement me raviser de mon idée d’aller voir du côté des iPhone… Bah.