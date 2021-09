Sa quote :

Right now in the USA, every ten days, more than 8,000 (unvaccinated) Republican voters are dying of COVID-19. That’s 5X the rate for Democrats.

Donc aux USA, il y a 5 fois plus de républicains qui meurent du covid que de démocrates.

Les républicains, sont plus conservateurs, généralement plus religieux et moins scientifiques. Pas étonnant qu’ils sont aussi plus antivax.

Qui a parlé de sélection naturelle ? =D