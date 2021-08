Note : liens morts

Je partage des liens que je trouve intéressants ou digne d’un commentaire depuis environ 10 ans, dans mes liens au fil du web. J’en ai plus de dix-neuf mille.

Parfois je fais une recherche pour retrouver un lien et je veux les rouvrir.

Je constate que BEAUCOUP de liens sont devenus des liens morts :

– soit le site/blog lui-même n’existe plus

– soit le site a changé de NDD et même si l’article existe quelque part, elle n’est plus à l’URL indiquée.

– soit le site a changé de CMS et tous les liens ont changé de format (je plaide coupable également)

– soit les posts ont été supprimés ou déplacés

C’est dommage mais ça fait partie du web : il est de nature éphémère.

Comme le monde, comme les gens : une affiche dans la rue, une moto qui passe, un chat sur un muret, un champ de tournesol, un coucher de soleil : ces choses sont là, peuvent être jolis ou intéressants, mais ils ne durent pas.

Profitez de leur présence tant qu’ils sont là et sur le moment : dans 5 minutes, dans 5 jours, dans 5 ans, ils ne seront plus là.

Hier par exemple j’ai vu un camion arrêté qui transportait… un tank de l’armée, avec le gros bouchon en liège dans le canon et tout et tout :D

Je n’avais pas le temps, donc je ne me suis pas arrêté pour prendre en photo. Mais j’aurais dû : c’est pas commun quand-même. Surtout qu’on a tous des appareils photos avec nous (j’ai bien ma dashcam, mais la camion n’était pas du bon côté et mal orienté).

Pour les pages web : je vais essayer de m’efforcer de mettre les citations des passages que je cite ou commente, au lieu de me contenter d’un simple « +1 ». Je le fais déjà un peu, mais je vais le faire plus, juste pour que l’information subsiste, au moins l’information que je souhaite partager ici, même si la page elle-même n’existe plus.