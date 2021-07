Bot Fab sur Twitter : "C'est affiché. C'est dur. Très dur alors que j'adore mon métier. Je travaille avec la boule au ventre.Je rentre en résistance, quoi qu'il m'en coûte. #NonAuPassDeLaHonte #NonALaVaccinationObligatoire #NonAuVaccinObligatoire… https://t.co/l6ZdQlRIEx"

Et ben vaccinez vous, ça prend 2 minutes, et la vie continue. En plus ça vous sauvera d’une infection de 15 jours qui a entre 10 et 30 % de chances de durer plus d’un an et qui vous bouffera le cerveau à petit feu jusqu’à vous retrouver dans un état similaire à Alzeimer à 30 ans.

C’est vous qui voyez.

Dans le cas contraire, en tant que patient potentiel, je suis bien content que je ne risquerais plus de me retrouver face à des soignants qui refusent de se soigner.

Quelle crédibilité accorderiez-vous à un astrophysicien platiste ? À un végan chasseur ? À un pompier pyromane ? Un diététicien chez McDo ? Un ministre de la justice mis en examens ? Aucun.

Bah voilà : un soignant qui refuse de se soigner et qui refuse de protéger les autres, c’est un soignant qui ne reconnaît pas la médecine et ne prend pas la santé au sérieux. Un comble.

Et entre nous, en arriver à un stade où on certains renoncent à ce qu’ils aime pour — c’est moi qui le dit et qui le pense comme tel — des conneries, ben je me dis qu’ils n’aiment peut-être pas leur sujet autant que ça…

Bref, tout ça prend des proportions ridicules. C’est complètement délirant.

Que vous ne vouliez pas du pass, en tant que professionnel, ben ne le demandez pas et laissez les gens continuer de venir chez vous. Mais bordel faites vous vacciner au moins. Ne pas le faire c’est juste suicidaire et criminel.