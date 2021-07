Vous n’imaginez pas la haine que je filtre en ce moment sur mon article pro-vaccin.

Je sais je le cherche avec des sujets polémiques (et ceci n’est une plainte), mais ça surprend à chaque fois quand-même. Heureusement y a aussi des gens drôles.

En particulier me font rire ceux qui me disent :

je te lis, car d’habitude tu dis des choses bien, mais là j’arrête car c’est de la propagande pro-vax

Déjà : ouin ouin, je pleure.

Ensuite : j’imagine que 10 ans et 1200 articles considérés comme "bien" peuvent être balayés par un seul post qui ne va pas dans votre sens. C’est totalement logique, absolument pas réac, surtout pas extrême et ce n’est pas non plus exactement ce qu’un évangélique religieux ferait. Ouf.

Ensuite tu as ceux qui, sentant le vent tourner ou se lassant car ne croyant pas eux-mêmes à leurs conneries, sortent :

Bon ceci est mon dernier commentaire, bye bye

… et qui reviennent à la charge 2 minutes plus tard.

C’est juste drôle. Pour l’instant du moins.

Ou encore ceux qui t’amadouent :

Tu es intelligent […], mais je suis antivax, convaincs-moi !

… et qui te balancent des vidéos des 3 heures de soi-disant virologues qui donnent des conférences chez Raoult en disant de tout regarder.

… vidéos hébergés sur des sites complotistes (et sur facebook) car « censurés partout ailleurs ».

Tout le monde sait que les complotistes sont logiques et ne s’accrochent pas à leurs idées. Tellement d’ailleurs que ça fait 450 ans qu’il existe des platistes alors qu’on a prouvé que la Terre est ronde, 200 ans qu’il existe des créationnistes alors qu’on a montré l’évolution et qu’il y a des climatosceptiques alors qu’on connait le lien entre CO2 et effet de serre depuis plus de 100 ans (sans parler des franc-maçons, reptiliens, des sceptiques d’Apollo 11, etc.).

Au total, ça plus de 7 siècles-hommes que la communauté scientifique perd son temps à convaincre des gens qui retardent toute notre civilisation malgré des preuves directes, irréfutables et indéniables.

Que voulez-vous que je dise dans ces cas là ? Si 7 siècles de science ne suffisent pas, c’est pas moi qui arriver à faire quoi que ce soit.

J’avais commencé à répondre à l’e-mail en question, mais au final j’ai même plus envie, et encore moins de rester 3 h devant une vidéo d’un pote à Raoult partagé trois millions de fois sur un des sites les plus pitoyables qui soit en terme de niveau scientifique (Facebook). Désolé.

Y a déjà beaucoup de choses que j’ai dit dans mon article et les commentaires en dessous. S’il reste des questions ou des désaccords, posez-les en dessous, une par une.