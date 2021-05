Annuler une commande sur Dell.fr ou patience et sueurs froides – Juan Sorroche

Ah, visiblement, commander sur Dell.fr c’est toujours autant la MERDE.

J’ai commandé deux fois chez eux, deux fois c’était un bordel pas possible :

— pour mon ordi

— pour une batterie

Dell ont de bons produits et ne vendent pas en boutique. La solution pour avoir une vente correcte c’est de passer par Amazon. C’est triste, mais c’est comme ça. Amazon est l’un de leur seuls revendeurs réels et agréé.

Si vous avez des contacts, il y a peut-être possibilité de passer par une enseigne qui a ses propres liaisons avec Dell, mais sinon, c’est la merde.

PS : quand je dis que Dell fait de bons produits : ça fait 5 ans que j’ai le PC dont je parle là, et il tourne toujours comme une horloge. Espérons que ça dure.

J’ai juste eu à changer la batterie en 2019, lors de la canicule. Je n’impute pas ça à Dell : 3 ans c’est pas mal et de toute façon il faisait vraiment (trop) chaud. D’ailleurs, conseil : si possible, limitez la charge de la batterie (dans le BIOS) à 90 %. Vous ne perdrez pas grand chose niveau autonomie, mais les derniers pour-cents d’une batterie sont très mauvais sur une batterie lithium : la tension monte très haut pour charger la batterie et c’est très mauvais).

Si vous la chargez à fond pour l’utiliser tout de suite après, ça va, mais si c’est une machine sédentaire qui bouge seulement de temps en temps (et toujours branchée), il faut mieux limiter la charge à 80-90 %. Et OUI, laissez le chargeur branché.

Ceci vaut également pour les voitures électriques : certains parlent parfois de la plage « 20-80 % » dont il ne faut pas sortir.

C’est une connerie : la plage d’utilisation est 0-100%. C’est juste que si vous êtes sous les 20 %, ne laissez pas la voiture comme ça sans la charger dans l’immédiat, et si vous dépassez 80-90 %, assurez-vous que ce soit pour rouler avec dans l’heure : ne laissez pas la batterie à 100 % trop longtemps. Mais si c’est vous faites 400 km jusqu’à 0 %, puis chargez à fond, puis refaites 300 km, c’est pas un soucis.

ÉDIT : https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries

On voit (second graphique, un peu plus bas) que la tension de charge d’une cellule est à 4 V jusqu’à environ 60% de la charge.

Au delà, la vitesse de recharge diminue fortement, le courant de charge aussi, et la tension de charge passe à 4,1 V. Ensuite c’est une courbe de charge presque asymptotique : charger de 0 % à 80 % est aussi long que de charger de 80 % à 98 % : on perd donc une heure pour ne gagner que peu de charge.

En plus, si il n’y avait pas limiteur de tension, la charge (en USB par exemple, sur un téléphone) pourrait monter à 4,3 V. Là, la batterie devient instable : du lithium solide se forme et du CO2 se dégage. C’est très dangereux (le premier s’enflamme au contact de l’air et l’eau et le second fait gonfler la batterie). Le mieux est donc de rester sous les 80 %, de façon à rester à 4,1 V max.

Sur une voiture électrique : il est bien plus intéressant de faire 100%→20% puis charger jusqu’à 80 % en 30 minutes, puis rouler jusqu’à 20 %, puis recharger à nouveau en 30 minutes jusqu’à 80 %.

Comme ça, on aura chargé 1 heure et gagné 120 % de charge.

Alors que si l’on charge une fois 1 heure, on serait passé de 20 % à 98 %, et on aurait gagné seulement 78 % de charge, et donc d’autonomie.

On peut charger jusqu’à 100 %, mais ça c’est utile si l’on charge le matin avant un long trajet et qu’on a le temps. Si l’on charge sur l’autoroute et qu’on paye à la minute, ce n’est pas intéressant : c’est plus cher pour moins de courant, ça occupe la borne, et on gagne peu de kilomètres.

La conduite en EV demande quelques changements d’habitude et implique de remettre au placard ses idées reçues, c’est sûr. Mais une fois qu’on sait ça, il n’y a aucun problème^^

Et de toute façon, les EV modernes embarquent une liste des chargeurs existants et planifient les trajets (dans le GPS) en fonction de ça (c’est surtout le cas chez Tesla, faut pas se mentir : les autres constructeurs n’ont pas de réseau de charge et semblent s’en battre complètement, malgré des voitures pas si mauvaises en soi… et c’est bien ce qui leur fait défaut).