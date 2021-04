Agence France-Presse sur Twitter : "Le Parlement français a adopté définitivement une proposition de loi sur la "sécurité globale" qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre, après un ultime feu vert des députés aujourd'hui #AFP… https://t.co/NxbEosThvw"

Et voilà, la police a maintenant officiellement le droit de vous insulter, cracher dessus, tabasser, mutiler… vous n’aurez pas le droit de vous en plaindre et encore moins de prouver les faits, car si vous arrivez à le prouver par des images, vous serez en tort et on vous le reprochera.

Un État où la police a tous les droits, dans la loi et dans les faits, et où on n’a pas le droit de s’en plaindre (de toute façon, à qui s’en plaindre, à d’autres flics peut-être ?), ça s’appelle comment déjà ?