Gard : des milliers de lapins élevés en cage pour être chassés - Le Parisien

Bah c’est pas nouveau.

Ceux qui disent encore que la chasse sert à réguler des nuisibles sont au mieux en retard, au pire des menteurs. Les cibles « sauvages » ne sont plus là : lapins, perdrix, faisans, canards… désormais y a des élevages. Les animaux sont lâchés dans la nature pour qu’on leur tire ensuite dessus.

J’ai déjà vu des hordes de canards traîner en plein centre ville : les animaux ne sont pas du tout sauvage et connaissent la présence de l’homme. Mieux, ils vont vers les lieux habités pour trouver à manger.

Bref la chasse, ce n’est pas l’écologie. C’est un sport. Un sport cruel pour psychopathes où l’on tue pour le plaisir de tuer, rien de plus. Et quand c’est pas des lapins ou des oiseaux, ce sont des cyclistes ou des personnes chez eux et qui n’ont rien demandé à personne (et pour lesquels on sort du tribunal blanc comme un Balkany, après avoir versé une larme en disant "désolé").