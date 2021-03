Note : résolution d’un problème avec un vendeur en ligne

Chez Amazon :

Y a un problème → Remboursé. → problème résolu à J+1.

Chez la plupart des vendeurs Allemands, Anglais, Hollandais auquel j’ai eu à faire :

Y a un problème → Quel est le problème ? → Objet cassé / colis perdu → On vous renvoie l’article / on vous rembourse, au choix. → Problème résolu à J+3.

Chez les vendeurs Français :

Y a un problème → contact → Attente 2 jours → Réponse du vendeur : « Ah oui, je vois. C’est pas moi, voyez avec Paypal. » → Paypal : « contactez le vendeur. » → Recontact → Vendeur : annule la commande puis silence. → Attente 1 semaine. → Moi : et mon pognon ? → pas de réponse. → Go Paypal : transformer le dossier en litige → attente estimé : 30 jours.

Bref.

J’ai beau faire quelques efforts pour trouver mes produits ailleurs, bien souvent en payant également un peu plus cher, mais y a toujours des trucs qui vont pas. Et forcément, c’est jamais de leur faute, jamais leur responsabilité, jamais eux qui se cassent le cul à à perdre du temps pour résoudre le problème.

On dira ce qu’on veut, mais quand on se fiche des clients faut pas s’attendre à ce qu’ils fassent autre chose que se barrer chez le concurrent.

Et pour le coup, Amazon, ce sont des trous noirs : une fois qu’on est chez eux, ils sont tellement bons qu’on n’a pas envie de partir.

Pardon pour les quelques vendeurs qui font bien leur boulot, mais comme toujours, ce sont les quelques cons qui font n’importe quoi qui tirent tout le secteur vers le bas.