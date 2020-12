Donc la clémentine est un hybride entre l’oranger et le mandarinier. Et il n’a pas de pépins car il est stérile (et ce n’est donc pas une espèce vivante au sens biologique, car incapable de se reproduire).

Un peu comme le bardot (croisé d’un cheval et d’une anesse) ou le mulet (jument et âne).