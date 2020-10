À mon tour d’avoir été bloqué (12 heures) par Twitter.

En cause ? Un tweet où je rageais contre ces abrutis de livreurs (DHL, encore une fois) qui ont clairement chié dans la colle sur 100 % des livraisons de ces deux derniers mois.

Si vous me lisez, vous savez tout le bien que je pense des boîtes de livraison dans leur globalité. Si vous me lisez pas, j’emmerde très profondément tous les livreurs qui savent pas faire leur boulot, ainsi que les boîtes derrière. Surtout les boîtes, d’ailleurs.

M’enfin, pour râler, j’avais publié un joli texte issue d’une chanson d’Alestorm (un truc très bienséant, typiquement leur genre, issue de la douce mélodie « fucked with an anchor ») :

Fuck you, you're a fucking wanker

We're gonna punch you right in the balls

Fuck you with a fucking anchor

You're all cunts, so fuck you all

C’est de la musique, y a le droit non ? :D

Twitter n’a pas aimé xD

(PS : mon message s’applique aussi à ceux qui m’ont signalés, si c’est pas juste « anti F word bot »)

À dans 12 heures sur Twitter .o/