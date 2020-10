Refuser de fournir un code de déverrouillage de son téléphone peut être une infraction

Tiens, qu’est-ce que je disais à propos de République qui peut faire littéralement ce qu’elle fait : le chiffrement les gêne ? Ban obligeons les gens à déchiffrer, c’est simple.

Quant au fond de l’article, où les juges jouent sur les mots entre déchiffrer et déverrouiller, attendez de voir la loi évoluer : si aujourd’hui il faut que les enquêteurs prouvent que le déverrouillage constitue un déchiffrement pour le rendre obligatoire (car le second est obligé, mais pas le premier), il ne m’étonnera pas du tout que bientôt le déverrouillage devienne obligatoire également (et pas conséquent totalement inutile, en tout cas contre le principal ennemi de la liberté, à savoir les gouvernements).