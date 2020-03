xiaomi-mi-a3 [Wiki de sebsauvage.net]

Très intéressant, surtout pour le prix :o

L’écran 720p permet de gagner beaucoup d’autonomie par rapport au 1080p (il y a moins de la moitié de pixels à animer / éclairer), mais sur une dalle IPS, j’avoue que je ne reviendra pas au 720p. La différence est probablement subjective, mais je la vois très bien. Ceci dit, je n’ai pas regardé sur les écrans Oled.

Enfin quelques remarques que je fais pour les smartphones en général et qui vont à coup sûr me donner du fil à retordre le jour où je remplacerais l’actuel :

– l’Oled offre un affichage incomparable, mais aux dernières nouvelles, le problème du "burn-in" n’était toujours pas résolu.

– les smartphones sont de plus en plus grands et de moins en plus maniables. Mes derniers téléphones ont suivi la tendance, mais j’aimerais bien que le prochain se rapproche des 4 à 5 pouces.

– micro SD, prise Jack 3.5 et USB-C sont pour moi obligatoires (beaucoup ne le font pas). NFC, IR, lecteur d’empreintes… s’ils pouvaient ne pas y être…

ÉDIT : https://sebsauvage.net/links/?ujNr5g

Justement, le fait que les noirs ne consomment rien, beaucoup de téléphones amoled se permettent d’afficher l’heure sur l’écran éteint, car ça ne fait qu’alimenter que quelques centaines de pixels, et ça évite d’allumer l’écran entier juste pour regarder l’heure.

Et le sujet du burn-in est alors contourné en modifiant les couleurs/position de l’heure sur l’écran. Genius.

J’ai commencé par un 4" également, un iPod touch à l’époque ^^. Je l’ai encore d’ailleurs, bien que ça n’a rien à voir avec ce qui se fait actuellement :D