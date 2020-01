Webou Pro - Hébergement Web professionnel

Tiens, Webou-Pro a fait peau-neuve :)

Il s’agit de mon hébergeur Web, depuis le tout début (il y a bientôt 11 ans, déjà).

Mon plan d’hébergement n’est plus commercialisé, mais il s’approcherait du « Premium 2 » (avec en plus espace disque et bande passante illimité).

Les serveurs sont toujours situés en France, avec plein d’options (choix de version et des modules de PHP, journaux, sauvegardes, HTTP2, certificats HTTPS…) et beaucoup de trucs illimités (comptes e-mail, comptes FTP, bases de données…), des accès à tout plein de trucs (SSH, FTP, Webdav, Caldav…). L’Uptime toujours excellent, le délais de réponse aux questions également, bref du bon.

Si vous cherchez un hébergeur payant pas trop cher, n’hésitez pas à les contacter. C’est aussi possible de commencer sur un plan de base et de migrer plus haut au fil du temps si vos besoins évoluent. Mike, la personne derrière, a toujours été plutôt ouverte de ce côté là avec moi.

==

Au passage, pour ceux qui veulent me soutenir, j’ai un lien affilié (depuis le début) : http://www.webou-pro.com/aff.php?aff=6

Si vous commandez chez eux, moi ça me fait une réduction :p