Google AdSense Leak - Pastebin.com

À une époque, je m'étais essayé à Google Adsense sur mon site.

Ils ne m'ont jamais payé quoi que ce soit : juste avant le premier paiement (ayant atteint la somme minimale de déclenchement du paiement), mon compte fut suspendu.

Ce qu'on lit ici, par un ancien de chez Google Adsense, correspondant exactement à ce scénario.

C'était pas un hasard : Google a demandé à la division Adsense de virer un max de comptes même sans aucune raison, surtout ceux qui étaient payés le plus (>10 000€/mois).

Il leur était spécifiquement demandé d'attendre juste avant le paiement des commissions : comme ça les annonceurs avaient vu leur pub diffusées et ne pouvaient donc demander d'être remboursé, mais le diffuseur (les blogueurs, webmasters, etc.) ne recevait pas un centime et Google empochait tout.

C'est dégueulasse comme pratique, mais c'était autorisé par leur CGU (tout était à leur discrétion).

"don't be evil" mon cul.

Ps : j'ai copié le texte ici : https://sebsauvage.net/paste/?a1b088fe2f6e3db3#q93F3z4rlnulr8/L134BNI2uZmg7wu3Uxh/AhVISizU=