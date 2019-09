Tristan Nitot sur Twitter : "Google accepte de payer 200 millions de dollars pour arrêter l'enquête du gouvernement US sur le fait qu'ils violent la vie privée des enfants. "Si la punition pour un acte illégal coute moins cher que ce qu'il rapporte, ça n'est pas une punition, c'est une incitation". Ouch.… https://t.co/1FdRVzaN8k"

Si la punition pour un acte illégal coûte moins cher que ce qu'il rapporte, ça n'est pas une punition, c'est une incitation.

Voilà.

Vous ne vous êtes jamais demandé pouquoi Google & Co se prennent sans cesse des amendes, mais continuent tout de même avec ce qu’ils font ?

Parce que leur amende, même de 200 M$, est une somme risible à côté de ce que leur méfaits rapporte.

C’est comme si l’amende pour avoir volé 1000 € était de 10 €. Et comme il dit, T. Nitot, si c’était le cas, tout le monde se mettrait à voler 1000 € un peu partout.

Or c’est bien ce qui se passe avec pour Google & Co : ils se font 25 milliards de dollars par trimestre en exploitant les données de leur utilisateurs, vous pensez bien que 0,2 milliard c’est une goutte d’eau à côté, et un prix tout à fait correcte à payer.

(sinon au delà de ça : depuis quand quelqu’un doit « accepter » de payer l’amende que la justice lui inflige ? Genre ils peuvent aussi refuser ?)