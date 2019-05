Comment le kilogramme va être redéfini - Couleur-Science

En ce 20 mai 2019, la définition internationale du kilogramme (en gros, la raison pour laquelle « un kilo » fait « un kilo »), change.

Depuis 200 ans, le « kilo » était internationalement défini comme étant la masse d’un bloc de platine conservé quelque part à côté de Paris, France. Aujourd’hui, le kilogramme change. Non pas en masse, mais en définition : désormais, le il sera défini grâce à une constante physique et une équation, et non plus par un bloc de métal.

La raison à ça est que qu’un bloc de métal peut être perdu, détruit, altéré ou volé, alors qu’une équation est éternelle.

Le kilogramme était la dernière unité à être définie par un objet physique plutôt qu’une équation. Le problème est désormais réparé.

L’article date de novembre dernier, mais c’est bien aujourd’hui que la définition nouvelle du kilogramme entre en vigueur.

Dedans, j’y explique comment ils s‘y sont pris pour redéfinir une idée.

