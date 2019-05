Check if USB device is idling, LINUX - Stack Overflow

cat /sys/block/<dev>/stat

(remplacez <dev> par votre périphérique : sdc, sda….)

La 9e colonne est à 0 quand y a aucun transfert.

Autrement, c’est qu’il y a un transfert en cours.

Selon la doc, cette colonne correspond au nombre d’opérations I/O en cours : « number of I/Os currently in flight ».

C’est pratique pour savoir si on peut retirer une clé, ou s’il y a encore des écritures sur le disque.

Si j’ai cherché ça, c’est parce que Unetbootin (pour faire des liveCD à partir d’un fichier .iso) prenait du temps et rien ne bougeait.

Là je peux vérifier si la clé USB est simplement lente ou si y avait vraiment un plantage. En lançant la commande plusieurs fois de suite, je vois que les derniers chiffres changent, donc il se passe des trucs, c’est pas planté.

ÉDIT : https://sebsauvage.net/links/?gOV01A

Pour voir les données en attente d’écriture (au niveau du système, donc tout confondu) :

watch grep ^Dirty /proc/meminfo

(…eeeeet j’apprends l’existence de la commande "watch", qui permet de lancer une autre commande à interval régulier.)